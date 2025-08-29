JC Bose University Faridabad another student found hanging with fan second death in 20 days फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी में 20 दिन में दूसरी मौत, फंदे से लटका मिला एक और छात्र, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 29 Aug 2025 06:43 AM
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित जेसी बोस यूनिवर्सिटी में बीएससी लाइफ साइंस फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने गुरुवार को फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक छात्र की पहचान दक्ष के रूप में हुई है। दक्ष का शव कॉलेज परिसर में दीन दयाल उपाध्याय बिल्डिंग की छठी मंजिल पर पंखे से लटका मिला। बता दें कि, जेसी बोस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के सुसाइड की 20 दिन में यह दूसरी घटना है।

जानकारी के मुताबिक, छात्र ने हाल में दाखिला लिया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची। साथ ही उसके परिजनों को भी सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि जांच में छात्र के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। छात्र परिवार के साथ एमजीएम नगर में रहता था और हर दिन ऑटो से यूनिवर्सिटी आता था। घटना की सूचना मिलते ही छात्र के पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके दो बच्चे हैं। एक बेटी हैं और दक्ष इकलौता बेटा था।

ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता था दक्ष

सूत्रों के मुताबिक, दक्ष ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता था। उसके पिता ने कॉलेज में दाखिला करा दिया। इसके बाद से वह काफी परेशान रहता था। माना जा रहा है कि शायद इसी कारण से दक्ष ने फंदा लगाकर जान दे दी।

10 अगस्त को इंजीनियरिंग की छात्रा ने भी किया था सुसाइड

गौरतलब है कि बीते 9 अगस्त को भी जेसी बोस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के एक कमरे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर की 22 वर्षीय छात्रा वंशिका ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। वंशिका मूलरूप से रेवाड़ी जिले के मोतला खुर्द गांव की रहने वाली थी।

पुलिस के अनुसार, वंशिका ने शनिवार को अपने कमरे में रहने वाली छात्रा को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और फिर खुदकुशी कर ली। उसकी दूसरी सहेली रक्षाबंधन के लिए घर गई हुई थी। वंशिका के पिता अविनाश ने आरोप लगाया था कि फांसी लगाने से ठीक पहले उसकी सौरभ नाम के एक व्यक्ति से बहस हुई थी। उन्होंने बताया कि सौरभ भी उनके ही गांव का रहने वाला है। उन्होंने हॉस्टल की एक महिला कर्मचारी पर वंशिका को परेशान करने का भी आरोप लगाया था। यूनिवर्सिटी ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच जारी है।