जेपी विश टाउन में फंसे 6 हजार खरीदारों को जल्द मिलेगा फ्लैट का कब्जा, 63 टावरों का निर्माण पूरा

जेपी विश टाउन में फंसे 6 हजार खरीदारों को जल्द मिलेगा फ्लैट का कब्जा, 63 टावरों का निर्माण पूरा

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक में फंसे करीब 6 हजार खरीदारों को जल्द ही फ्लैट पर कब्जा मिलेगा। सुरक्षा कंपनी ने जेपी विशटाउन के करीब 63 टावर का निर्माण पूरा कर लिया है, जिनमें से 31 टावर के 3135 फ्लैटों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं।

Jan 13, 2026 11:59 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक में फंसे करीब 6 हजार खरीदारों को जल्द ही फ्लैट पर कब्जा मिलेगा। सुरक्षा कंपनी ने जेपी विशटाउन के करीब 63 टावर का निर्माण पूरा कर लिया है, जिनमें से 31 टावर के 3135 फ्लैटों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं।

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा ग्रुप ने जून 2024 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की जेपी विशटाउन परियोजना को संभाला था। उस वक्त परियोजना के सिर्फ 62 टावरों में निर्माण कार्य चल रहा था, जिनमें 6200 खरीदार जुड़े थे, लेकिन 97 टावर में काम या तो पूरी तरह बंद थे या कभी शुरू ही नहीं हुआ था।

10 परियोजनाओं में करीब 20 हजार से अधिक खरीदार फंसे

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की 10 परियोजनाओं में करीब 20 हजार से अधिक खरीदार फंसे हैं। कंपनी के अनुसार हैंडओवर के 10 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2025 तक 1149 खरीदारों को फ्लैट पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। इन दस परियोजनाओं में कुल 159 टावर हैं।

वर्तमान में 63 टावरों का काम पूरा हो चुका है, इनमें 31 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं, जबकि 32 टावर की ओसी के लिए आवेदन किया हुआ है। दावा किया गया है कि कंपनी 63 टावर में अब तक 5989 फ्लैट पूरे कर चुकी है। इनमें से 31 टावरों (3135 फ्लैट) को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं, जल्द ही खरीदारों को इनका कब्जा दिया जाएगा।

वहीं, शेष 32 टावर, जिनकी ओसी के लिए आवेदन किया हुआ है, उनमें 2854 फ्लैट हैं। इन फ्लैट के लिए अगले दो महीने में ओसी मिलने की उम्मीद है।

12 परियोजनाओं को रेरा ने मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने सोमवार को गौतमबुद्ध नगर समेत 6 जिलों में 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें कुल 7,147 फ्लैट, विला और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इससे करीब 4,100.18 करोड़ का निवेश आएगा।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बैठक में गौतमबुद्धनगर, मथुरा, आगरा, वाराणसी, झांसी और लखनऊ में 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गौतमबुद्धनगर में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 2,460.59 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 1,937 आवासीय इकाइयों निर्माण किया जाएगा। वहीं, लखनऊ में 1,091.16 करोड़ के कुल निवेश के साथ पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 3,569 इकाइयों का विकास किया जाएगा, जिनमें 2,964 आवासीय इकाई और 605 व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं। मथुरा में एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
