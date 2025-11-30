Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJayant Chaudhary said Cases filed against farmers in Bhatta-Parsaul will be withdrawn through legal process
भट्टा-पारसौल में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे कानूनी प्रक्रिया से वापस होंगे: जयंत चौधरी

भट्टा-पारसौल में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे कानूनी प्रक्रिया से वापस होंगे: जयंत चौधरी

संक्षेप:

केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित किसान आदर्श इंटर कॉलेज में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि भट्टा-पारसौल में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे कानूनी प्रक्रिया से वापस होंगे।

Sun, 30 Nov 2025 09:15 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित किसान आदर्श इंटर कॉलेज में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि भट्टा-पारसौल में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे कानूनी प्रक्रिया से वापस होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वर्ष 2011 में भट्टा-पारसौल में भूमि अधिग्रहण मामले में आंदोलन हुआ था। इस दौरान हुई हिंसक झड़पों में दो पुलिसकर्मी और दो किसानों की मौत हो गई थी। इसी मामले में किसान लगातार दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग करते आ रहे हैं।

अब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे सिर्फ मेरे कहने से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया से वापस होंगे। इस दौरान उन्होंने स्वस्थ समाज और देश के विकास के लिए बच्चों और युवाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि खेलों के लिए युवाओं को संसाधन और वातावरण मुहैया कराना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। वह अपनी निधि से स्टेडियमों का निर्माण करा रहे। उनकी निधि से सबसे बड़ा हिस्सा यहां पर लगाया जा रहा। इंडोर स्टेडियम में कुश्ती, कबड्डी सहित अन्य खेलों की सुविधाएं होंगी।

नोएडा में सिंथेटिक ट्रैक बनेगा : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि दनकौर के आसपास नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय समेत कई बड़ी परियोजनाएं अ रहीं, लेकिन यहां खेल से जुड़ी किसी व्यवस्था पर काम नहीं हुआ। इसलिए प्रबंधन समिति की मांग पर कॉलेज में स्टेडियम बनाने के लिए सांसद निधि से दो करोड़ रुपये दिया गया है। उन्होंने समिति से अपील की है कि इस स्टेडियम का एक धरोहर की तरह निर्माण करें, जिससे कि बच्चे मुक्केबाजी, बैंडमिंटन आदि खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीत सकें। उन्होंने नोएडा में युवाओं के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे।

तीन जिलों में किसानों पर 32 मुकदमे दर्ज हुए थे

तत्कालीन मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान 14 मई 2011 को भट्टा-पारसौल में किसानों और प्रशासन के बीच संघर्ष हुआ था। अलीगढ़, बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर में किसानों के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमों में वॉन्टेड 300 किसानों की गिरफ्तारी भी हुई। तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल भी संघर्ष में घायल हुए थे। अब तक 27 मुकदमे खत्म हो चुके हैं, जबकि पांच मुकदमे किसानों पर दर्ज हैं। इन पांच मुकदमों में भट्टा-पारसौल सहित पांच गांवों के 200 किसान वॉन्टेड हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jayant Chaudhary Greater Noida News Uttar Pradesh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।