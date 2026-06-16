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दिग्गज शूटर जसपाल राणा की मां की हालत नाजुक, बेटे की मौत से लगा है गहरा सदमा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बीते 12 जून को दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन हुआ था। अब उनकी मां दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 

दिग्गज शूटर जसपाल राणा की मां की हालत नाजुक, बेटे की मौत से लगा है गहरा सदमा

प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच जसपाल राणा की मौत के गहरे सदमे में उनकी 78 वर्षीय मां श्यामा देवी राणा की हालत बिगड़ गई है। उनका दिल्ली के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

जसपाल राणा की मां श्यामा देवी राणा का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। वह लंबे समय से बीमार हैं। परिवारिक सूत्रों के अनुसार, श्यामा देवी की लंबे समय से तबीयत खराब चल रही है। उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बेटे जसपाल राणा के निधन के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। जसपाल राणा के पिता के नारायण सिंह राणा पूर्व खेल मंत्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। बेटे की मौत और पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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12 जून को जसपाल राणा का निधन हुआ था

बता दें कि चार दिन पहले 12 जून को जसपाल राणा का निधन हुआ था। उनके निधन की खबर से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी। राणा देश के सबसे सफल पिस्टल निशानेबाजों में गिने जाते थे और उन्होंने अपने करियर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की थीं।

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मनु भाकर के कोच थे जसपाल राणा

दिग्गज निशानेबाज राणा का 49 वर्ष की उम्र में दिल संबंधी बीमारी के बाद निधन हो गया। देश के महानतम पिस्टल निशानेबाजों में एक राणा ने मनु भाकर को कोचिंग दी थी। उनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक दो कांस्य पदक जीते थे।

परिवार में तीन द्रोणाचार्य

जसपाल राणा को 1994 में 18 की उम्र में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में 21 की उम्र में पद्मश्री व 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राणा परिवार के तीन सदस्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। पिता नारायण सिंह राणा, स्वयं जसपाल व छोटे भाई सुभाष राणा, तीनों को भारत सरकार ने इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा था।

जसपाल ने निशानेबाजी से विश्व में बजाया उत्तराखंड और देश का डंका

जसपाल राणा को निशानेबाजी के गुर विरासत में मिले। अपने पिता और पहले कोच नारायण सिंह राणा से उन्होंने न सिर्फ खेल की बारीकियां सीखीं बल्कि संघर्ष और समर्पण की सीख भी ली। जसपाल ने बचपन से ही निशानेबाजी को अपना जुनून बना लिया था। महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय भी दे दिया था। पिता नारायण सिंह ने भी बेटे की प्रतिभा को देखते हुए दिन-रात एक कर दिया। बेटे का प्रशिक्षण जारी रखने के लिए उन्होंने सब्जी बेची और ठेला तक लगाया।

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लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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