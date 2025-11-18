जसीर बिलाल वानी 10 दिनों की NIA की हिरासत में, ऐसे रची थी आतंकी हमले की साजिश
संक्षेप: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) ने लाल किला कार धमाके के सिलसिले में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के सक्रिय सह-साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) ने लाल किला कार धमाके के सिलसिले में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के सक्रिय सह-साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। लाल किला विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अनंतनाग के काजीगुंड निवासी वानी को सोमवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और उसने कथित तौर पर ड्रोन में बदलाव करके और घातक कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने का प्रयास करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी।
वानी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया। जहां एजेंसी ने उसकी 10 दिनों की हिरासत की मांग की। एनआईए ने सोमवार को एक बयान में वानी को हमले का सक्रिय सह-साजिशकर्ता बताया, जिसने आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया।