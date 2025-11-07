Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsJapanese Citizen Died After falling from 3rd floor of hotel
हत्या या आत्महत्या! होटल की तीसरी मंजिल से गिर कर जापानी नागरिक की मौत; 3-4 दिन से रह रहा था अकेला

हत्या या आत्महत्या! होटल की तीसरी मंजिल से गिर कर जापानी नागरिक की मौत; 3-4 दिन से रह रहा था अकेला

संक्षेप: हरियाणा के बहादुरगढ़ में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर एक जापानी नागरिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान 53 वर्षीय यामादा मासातो के रूप में हुई है, जो जापान का रहने वाले थे।

Fri, 7 Nov 2025 07:19 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के बहादुरगढ़ में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर एक जापानी नागरिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान 53 वर्षीय यामादा मासातो के रूप में हुई है, जो जापान का रहने वाले थे। वह खरखौदा स्थित मारुति कम्पनी में इंजीनियर थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया। थाना सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसने आत्महत्या की है या फिर उसकी गिरने से मौत हुई है, यह अभी साफ नहीं हो सका है।

तीन-चार दिनों से अकेले ठहरे थे होटल में

जानकारी के अनुसार 53 वर्ष के यामादा मासातो पिछले तीन-चार दिनों से बहादुरगढ़ के एचएल सिटी के 37 एवेन्यू मॉल में स्थित होटल दीवा में ठहरे हुए थे। शुक्रवार को होटल के एक तरफ उसका शव पड़ा मिला। होटल प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मारुति कंपनी के प्रबंधन को हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कंपनी प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उनसे संपर्क कर जापान में मासातो यामादा के परिजनों को सूचित किया। परिजन कल बहादुरगढ़ पहुंच सकते हैं। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस जांच अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि मासातो यामादा होटल में 1 नवंबर से कमरा नंबर 814 में ठहरे हुए थे। वह अकेले ही यहां रुके थे। आज वह होटल की तीसरी मंजिल की छत से गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। अब तक की जांच में मौत के कारणों का पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस होटल के सीसीटीवी को खंगाल रही है। अब तक की जांच में मौत के कारणों का पता नहीं लग सका है। थाना सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

​रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
