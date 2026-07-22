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जंतर-मंतर के पास फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर; कई पुलिसकर्मी घायल

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा भारी पुलिसबस भी तैनात की गई है। जंतर-मंतर के आस-पास 1.5 किलोमीटर के दायरे में आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश मिला है।

जंतर-मंतर के पास फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर; कई पुलिसकर्मी घायल

जंतर-मंतर के पास बुधवार रात एक बार फिर हिंसा भड़क गई। जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारी अचानक से हिंसक हो गए और सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। शुरूआती जानकारी के मुताबिक आरएएफ और पुलिस की टीम तय जगह पर रोजाना की तरह तैनात थी, तभी अचानक पथराव होने लगा। आरएएफ और पुलिस की टीमें एक्टिव हुई तो ताबड़तोड़ बड़े- बड़े पत्थर पुलिस और आरएएफ की टीम पर बरसाए गए।

पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे जो पुलिस पर चलाए गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आरएएफ की टीम ने भी बल प्रयोग किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के दो से चार गोले छोड़े और भीड़ को काबू में किया।

सुबह तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद

इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने साफ कह दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इधर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल वाहन की तैनाती की है।

जानकारी के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से सेंट्रल दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद करने को कहा है।बताया जा रहा है कि जंतर-मंतर के आस-पास 1.5 किलोमीटर के दायरे में आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश मिला है।

अरविंद केजरीवाल ने जताई थी बड़ी आशंका

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी जंतर मंतर इंटरनेट बंद होने की खबर के बाद बड़ी आशंका जता दी है। उन्होंने कहा है कि आज रात जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्ती हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं सुन रहा हूं कि जंतर-मंतर के पास इंटरनेट बंद कर दिया गया है, यह भी सुन रहा हूं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स आ गई हैं और लोगों को डर है कि शायद कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कोई ग़लत कदम न उठाएं। आपको लगा था कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वह और मज़बूत हो गया। आपको लगा था कि लाठी-चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से छात्र डर जाएंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन और बड़ा हो गया। ये ‘जेन ज़ी’के लोग हैं, ये किसी से नहीं डरते। आप जितना ज़्यादा उन्हें दबाएंगे, वे उतने ही ज्यादा निडर और मुखर होते जाएंगे। प्लीज़, कोई सख़्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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