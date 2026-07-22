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जंतर-मंतर पर बढ़ती जा रही भीड़, मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद भी पहुंचे युवा

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बुधवार को काफी समय के लिए कई मेट्रो स्टेशन बंद रहे, लेकिन इसके बावजूद अन्य विकल्पों के जरिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते दिखे। 

जंतर-मंतर पर बढ़ती जा रही भीड़, मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद भी पहुंचे युवा

दिल्ली के कई स्थानों से बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल पर युवा, छात्र पहुंच रहे हैं। इसे लेकर प्रदर्शन से जुड़े युवा पीयूष ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पटेल चौक से उतरकर जंतर मंतर पर पहुंच रहा था, लेकिन बुधवार को यह स्टेशन बंद हो गया। इसके बाद मैं ऑटो के जरिय जंतर मंतर पहुंचा। पहले मेट्रो से ट्रेवल किया तो काफी दिक्कत हुई। इसके बाद ऑटो से जंतर मंतर की कुछ दूरी पर उतरकर पहुंचा। इस दौरान जंतर मंतर के आसपास कई युवा, छात्र पैदल होते हुए भी प्रदर्शन स्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं।

इस दौरान लोगों को उमस से बचाव के लिए कई युवा प्रदर्शल स्थल पर मंच के आसपास और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों को लकड़ी से बनी वस्तु और अन्यों के जरिए गर्मी से राहत देने के लिए हवा करते हुए भी नजर आए।

राजीव चौक और मंडी हाउस पर सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा मौजूद

कई यात्रियों को मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण परेशानी हुई। कई मेट्रो स्टेशन जैसे पटेल चौक, राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ जैसे मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलने की सुविधा न मिल पाने के कारण कई यात्रियों को दिक्कत हुई। हालांकि अब मेट्रो स्टेशन लोगों के लिए खोल दिए गए हैं।

इन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकी

इससे पहले मेट्रो दिल्ली गेट, पटेल चौक, जनपथ, खान मार्केट, आईटीओ, इंद्रप्रस्थ और अन्य स्टेशन पर मेट्रो रुक ही नहीं रुक रही थी। इसके लिए मेट्रो द्वारा इन स्टेशनों के आते ही बार बार घोषणा की जा रही थी। मेट्रो के अंदर मौजूद यात्रियों के लिए की ये ऊपर के स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद हैं। उधर अब प्रदर्शन स्थल पर कई शिक्षक भी आ रहे हैं। इसमें अभिनव शर्मा नाम के एक सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को पढ़ाने वाले भी आ रहे हैं। इस दौरान मंच से मांगों को लगातार दोहराया जा रहा है। इसके अलावा कई युवा और वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्र सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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