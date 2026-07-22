जंतर-मंतर पर CJP ने मंच के पास इतने जूते-चप्पल क्यों रखे?
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मंच के पास बड़ी संख्या में जूते-चप्पलों को रखा गया है। सीजेपी का कहना है कि यह उन प्रदर्शनकारियों के जूते-चप्पल हैं जो लाठीचार्ज के दौरान इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सके।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। नीट पेपर लीक की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही सीजेपी ने 20 जुलाई को निकाले गए मार्च के बाद अब मंच के पास 'अनोखा स्मारक' बना दिया है। संसद चलो मार्च के दौरान मची अफरा-तफरी के बाद प्रदर्शनकारियों के बिखरे जूते-चप्पलों को एकत्रित करके सीजेपी ने कहा है कि यह 'बर्बरता की निशानी' है।
जंतर-मंतर पर सीजेपी के मंच के दाईं ओर सैकड़ों जूते-चप्पलों को एकत्रित करके रखा गया है। किसी के एक पैर की चप्पल है तो किसी के दोनों पैर के जूते। कहीं हवाई चप्पल तो कहीं सैंडल और किसी का स्पोर्ट्स शू अब इस अनोखे स्मारक का हिस्सा बन चुका है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक बाल्यान ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में बताया कि क्यों इस तरह इन जूते-चप्पलों को एकत्रित करके रखा गया है।
दीपक ने कहा, 'यह पुलिस की बर्बरता की निशानी है। 20 तारीख को हमने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की अपील की थी। उस दिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथियों, युवाओं और बहनों पर इतना अत्याचार किया गया, उन पर जब लाठीचार्ज किया गया तो उन्हें जूते चप्पल पहनने का भी मौका नहीं दिया। किसी का पैर तोड़ दिया, किस का सिर फोड़ दिया। वो जान बचाकर भागे हैं। ये जूते-चप्पल इस बात की निशानी है कि वो कैसे जान बचाकर भागे।'
किसी का सिर फूटा, किसी का पैर टूटा: CJP
दीपक ने दावा किया कि अब भी सैकड़ों घायल अस्पतालों में भर्ती हैं और बहुत से लोगों को डिस्चार्ज किया गया है तो वो दोबारा जंतर मंतर आए हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे वॉलेंटियर्स थे उनमें से बहुत घायल हुए हैं। हमारे कई समर्थक जो आंदोलन में शामिल होने आए थे, वे भी घायल हैं। अब भी कई अस्पताल में भर्ती है। कुछ जो अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं उन्हें हम यहां ला रहे हैं। किसी का सिर फूटा है, किसी का पैर टूटा है।'
जंतर-मंतर पर अब भी भारी भीड़
सीजेपी 20 जून से ही जंतर-मंतर पर आंदोलन चला रही है। संसद चलो मार्च के बाद इस आंदोलन को नई रफ्तार मिल गई है। समर्थकों की संख्या में भी पहले से काफी इजाफा हो गया है। बड़ी संख्या में युवा जंतर-मंतर पर रुके हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों की ओर से भी समर्थन बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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