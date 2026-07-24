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दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद, जनपथ स्टॉप को तो अखबारों से ढंक दिया

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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शुक्रवार सुबह DMRC ने बताया, आज लगातार दूसरे दिन सेंट्रल दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद रहे, हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रही। हालांकि नई दिल्ली स्टेशन पर यह सुविधा भी नहीं दी गई।

Delhi Metro status today: 18 stations closed; Janpath stop covered with newspapers
दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन्स अगले आदेश तक के लिए बंद, जनपथ स्टॉप पर दिखा अजीब नजारा

जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर DMRC ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशनों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। हालांकि शाम को मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोलने के बाद बंद स्टेशनों की संख्या घटकर 16 रह गई।

मेट्रो स्टेशन बंद रहने की खबर के बीच शुक्रवार को एक रोचक नजारा जनपथ मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिला। दरअसल जंतर-मंतर विरोध स्थल के सबसे करीब वाले इस मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर लगे कांच के पैनलों को CISF ने अखबारों से ढक दिया। हालांकि ऐसा करने की वजह का पता तो नहीं चल सका। पर ऐसा अनुमान है कि मेट्रो स्टेशन को बंद देखकर कोई युवा अपना गुस्सा वहां लगे कांच पर ना निकाल दे इसलिए शायद ऐसा किया गया हो।

सुरक्षा कारणों से DMRC ने मेट्रो स्टेशनों को बंद किया

वैसे DMRC ने इन स्टेशनों को बंद करे की कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि CJP के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों खासकर युवाओं की भारी भीड़ जुट रही है, जिनमें से ज्यादातर मेट्रो का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं को देखते हुए रेल निगम ने इन स्टेशनों को बंद कर दिया।

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दोपहर को दी नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने की जानकारी

इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार रात 10.25 बजे X पर 17 मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट पोस्ट की थी और बताया था कि ये स्टेशन शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाद में दोपहर को इसमें नई दिल्ली स्टेशन को भी जोड़ दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार सुबह DMRC ने बताया कि, आज लगातार दूसरे दिन सेंट्रल दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद रहे, हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रही। हालांकि नई दिल्ली स्टेशन पर यह सुविधा भी नहीं दी गई।

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दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन्स अगले आदेश तक के लिए बंद, जनपथ स्टॉप पर दिखा अजीब नजारा

अगले आदेश तक के लिए बंद हुए दिल्ली मेट्रो के ये 18 स्टेशन

लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान। शुक्रवार दोपहर 1:31 बजे DMRC ने X पर बताया कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

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वहीं गुरुवार देर रात करीब 9:10 बजे मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोल दिए गए थे। जबकि DMRC ने X पर की एक पोस्ट में कहा था कि ये स्टेशन शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। इन रास्तों का इस्तेमाल रोजाना हजारों लोग करते हैं, जिनमें इस इलाके के कई ऑफिस, दुकानों, कोर्ट, मीडिया हाउस, होटलों, सरकारी संस्थानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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