दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद, जनपथ स्टॉप को तो अखबारों से ढंक दिया
शुक्रवार सुबह DMRC ने बताया, आज लगातार दूसरे दिन सेंट्रल दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद रहे, हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रही। हालांकि नई दिल्ली स्टेशन पर यह सुविधा भी नहीं दी गई।
जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर DMRC ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशनों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। हालांकि शाम को मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोलने के बाद बंद स्टेशनों की संख्या घटकर 16 रह गई।
मेट्रो स्टेशन बंद रहने की खबर के बीच शुक्रवार को एक रोचक नजारा जनपथ मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिला। दरअसल जंतर-मंतर विरोध स्थल के सबसे करीब वाले इस मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर लगे कांच के पैनलों को CISF ने अखबारों से ढक दिया। हालांकि ऐसा करने की वजह का पता तो नहीं चल सका। पर ऐसा अनुमान है कि मेट्रो स्टेशन को बंद देखकर कोई युवा अपना गुस्सा वहां लगे कांच पर ना निकाल दे इसलिए शायद ऐसा किया गया हो।
सुरक्षा कारणों से DMRC ने मेट्रो स्टेशनों को बंद किया
वैसे DMRC ने इन स्टेशनों को बंद करे की कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि CJP के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों खासकर युवाओं की भारी भीड़ जुट रही है, जिनमें से ज्यादातर मेट्रो का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं को देखते हुए रेल निगम ने इन स्टेशनों को बंद कर दिया।
दोपहर को दी नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने की जानकारी
इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार रात 10.25 बजे X पर 17 मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट पोस्ट की थी और बताया था कि ये स्टेशन शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाद में दोपहर को इसमें नई दिल्ली स्टेशन को भी जोड़ दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार सुबह DMRC ने बताया कि, आज लगातार दूसरे दिन सेंट्रल दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद रहे, हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रही। हालांकि नई दिल्ली स्टेशन पर यह सुविधा भी नहीं दी गई।
अगले आदेश तक के लिए बंद हुए दिल्ली मेट्रो के ये 18 स्टेशन
लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान। शुक्रवार दोपहर 1:31 बजे DMRC ने X पर बताया कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।
वहीं गुरुवार देर रात करीब 9:10 बजे मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोल दिए गए थे। जबकि DMRC ने X पर की एक पोस्ट में कहा था कि ये स्टेशन शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। इन रास्तों का इस्तेमाल रोजाना हजारों लोग करते हैं, जिनमें इस इलाके के कई ऑफिस, दुकानों, कोर्ट, मीडिया हाउस, होटलों, सरकारी संस्थानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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