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जन्म पत्री नहीं मानी जा सकती उम्र का सबूत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला; क्या कहा

Mar 27, 2026 10:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जन्म पत्री को किसी की जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता है। मामले में कोर्ट ने 13 साल पुराने किडनैपिंग और रेप के मामले में आरोपी की बरी होने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

जन्म पत्री नहीं मानी जा सकती उम्र का सबूत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला; क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जन्म पत्री को किसी की जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता है। एक मामले मे कोर्ट ने 13 साल पुराने किडनैपिंग और रेप के मामले में आरोपी की बरी होने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने आरोपी को राहत दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंदर जुडेजा और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि पीड़िता की उम्र इस तरह के मामलों में बुनियादी आधार होती है, जिसे अविश्वसनीय दस्तावेजों के सहारे साबित नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने दी थी हाई कोर्ट में चुनौती

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्ड भी जन्मतिथि का पुख्ता प्रमाण नहीं है। यह मामला पॉक्सो के तहत दर्ज था, जिसमें आरोपी पर नाबालिग लड़की के किडनैपिंग और यौन शोषण का आरोप था। राज्य सरकार ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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क्या कहा कोर्ट ने?

हाईकोर्ट ने अपने 25 मार्च के आदेश में कहा कि स्वीकार्य रूप से जन्म पत्री को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसे में अगर स्कूल रिकॉर्ड में उम्र जन्म पत्री के आधार पर दर्ज है, तो उसे भी उम्र का वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा।

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क्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला बताता है कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए ठोस और आधिकारिक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र या सरकारी रिकॉर्ड जरूरी हैं। कमजोर या अविश्वसनीय सबूत पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। इस फैसले को भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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