कागजों में ही सुधार, घरों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई; जनकपुरी RWA का दावा- DJB की रिपोर्ट 'झूठी'

दिल्ली के जनकपुरी ए-1 ब्लॉक में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की फाइल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जल बोर्ड सिर्फ कागजों में काम दिखा रहा है, जबकि घरों में आज भी बदबूदार और सीवेज मिश्रित पानी की सप्लाई जारी है।

आरडब्ल्यूए पदाधिकारी ने बताया कि दूषित पानी की समस्या से यहां रहने वाले तीन हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। आरडब्ल्यूए ने बताया कि जल बोर्ड एनजीटी के निर्देशों के नाम पर फोटो और आंतरिक रिपोर्टें पेश कर रहा है, जबकि जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं है। जल बोर्ड ने जो कुछ तस्वीरें और आंतरिक लैब रिपोर्ट दिखाई हैं, वो भी सच नहीं हैं।

आरडब्ल्यूए ने बताया कि जल बोर्ड ने 40 साल पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम 4 अगस्त 2025 को शुरू किया था। इसे 60 दिनों में पूरा करना था, लेकिन इतने समय में सिर्फ 28 फीसदी काम हुआ और समय सीमा निकल जाने के बावजूद शेष काम की कोई स्पष्ट समयरेखा नहीं बताई गई।

20 नवंबर तक शुद्ध जलापूर्ति का दावा : जल बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि 730 मीटर में से 480 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है और वहां से पानी की शुद्ध आपूर्ति शुरू हो चुकी है। शेष हिस्से में काम बारिश के कारण अधूरा रह गया। जल बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि 15 नवंबर तक पूरा काम पूरा कर दिया जाएगा और 20 नवंबर तक पूरे ब्लॉक में नई पाइपलाइन से साफ पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यह भी बताया कि क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने का काम 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है और वर्क ऑर्डर के अनुसार यह काम 180 दिनों में पूरा हो जाएगा।

अनिल अग्रवाल, ''बीते कई महीनों से बोतल वाला पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सीवर मिश्रित पानी से रोजमर्रा के काम निपटाना भी मुश्किल हो गया है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद तय समयसीमा में काम पूरा नहीं होना चिंताजनक है।''