Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJanakpuri RWA objects to delhi jal board water supply report
कागजों में ही सुधार, घरों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई; जनकपुरी RWA का दावा- DJB की रिपोर्ट 'झूठी'

कागजों में ही सुधार, घरों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई; जनकपुरी RWA का दावा- DJB की रिपोर्ट 'झूठी'

संक्षेप: दिल्ली के जनकपुरी ए-1 ब्लॉक में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। आरडब्ल्यूए ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जल बोर्ड सिर्फ कागजों में काम दिखा रहा है, जबकि घरों में आज भी बदबूदार और सीवेज मिश्रित पानी की सप्लाई जारी है।

Mon, 10 Nov 2025 02:39 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
share Share
Follow Us on

दिल्ली के जनकपुरी ए-1 ब्लॉक में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की फाइल रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जल बोर्ड सिर्फ कागजों में काम दिखा रहा है, जबकि घरों में आज भी बदबूदार और सीवेज मिश्रित पानी की सप्लाई जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरडब्ल्यूए पदाधिकारी ने बताया कि दूषित पानी की समस्या से यहां रहने वाले तीन हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। आरडब्ल्यूए ने बताया कि जल बोर्ड एनजीटी के निर्देशों के नाम पर फोटो और आंतरिक रिपोर्टें पेश कर रहा है, जबकि जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं है। जल बोर्ड ने जो कुछ तस्वीरें और आंतरिक लैब रिपोर्ट दिखाई हैं, वो भी सच नहीं हैं।

आरडब्ल्यूए ने बताया कि जल बोर्ड ने 40 साल पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम 4 अगस्त 2025 को शुरू किया था। इसे 60 दिनों में पूरा करना था, लेकिन इतने समय में सिर्फ 28 फीसदी काम हुआ और समय सीमा निकल जाने के बावजूद शेष काम की कोई स्पष्ट समयरेखा नहीं बताई गई।

20 नवंबर तक शुद्ध जलापूर्ति का दावा : जल बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि 730 मीटर में से 480 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है और वहां से पानी की शुद्ध आपूर्ति शुरू हो चुकी है। शेष हिस्से में काम बारिश के कारण अधूरा रह गया। जल बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि 15 नवंबर तक पूरा काम पूरा कर दिया जाएगा और 20 नवंबर तक पूरे ब्लॉक में नई पाइपलाइन से साफ पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यह भी बताया कि क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने का काम 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है और वर्क ऑर्डर के अनुसार यह काम 180 दिनों में पूरा हो जाएगा।

अनिल अग्रवाल, ''बीते कई महीनों से बोतल वाला पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सीवर मिश्रित पानी से रोजमर्रा के काम निपटाना भी मुश्किल हो गया है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद तय समयसीमा में काम पूरा नहीं होना चिंताजनक है।''

राजेश महाजन, ''दूषित पानी की समस्या समय के साथ जनकपुरी के अन्य ब्लॉक में भी आने लगी है। अधिकतर घरों में बुजुर्ग और बच्चे पेट में संक्रमण की बीमारी से पीड़ित हैं। रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आती है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Jal Board Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।