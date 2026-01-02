दिल्ली के इस इलाके में खत्म होगा जाम, PWD ने बनाने जा रहा फ्लाईओवर

संक्षेप: लगातार जाम से जूझ रही दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी अब जनकपुरी के पंखा क्रॉसिंग में जाम खत्म करने के लिए फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रहा है।

बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत आम हो गई है। इस समस्या दिल्ली भी जूझ रही है। दिल्ली में लगातार फ्लाईओवर बनाकर जाम की समस्या से निजात पाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के DESU कॉलोनी से जनकपुरी के डी-ब्लॉक तक फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी जनकपुरी के पंखा रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम कम करने की योजना बना रही है।

दिल्ली के जनकपुरी का पंखा रोड क्रॉसिंग सबसे व्यस्त रास्तों गिना जाता है। लेकिन जनकपुरी के लोगों के लिए मुख्य रास्ता होने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके जरिए करिअप्पा मार्ग से होते हुए पश्चिमी दिल्ली को नई दिल्ली और दिल्ली कैंटोनमेंट से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क भी यही है। इसलिए इस रास्ते पर जाम की समस्या काफी रहती है। इस रास्ते पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पीडब्ल्यू विभाग ने फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस रास्ते पर ट्रैफिक जाम और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का सर्वे करने के लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट ने कंसल्टेंसी के लिए 2 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए कंसल्टेंट को रास्तों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिपोर्ट के बाद तय किया जाएगा कि इस रास्ते पर अंडरपास बनाया जाए या फ्लाईओवर।

