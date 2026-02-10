मंत्रियों ने झूठ क्यों बोला; जनकपुरी हादसे मामले पर AAP का क्या आरोप?
आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले कमल ध्यानी के परिजनों से उनके निवास पर मुलाकात की और सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं थी, तो मंत्रियों ने झूठ क्यों बोला कि वहां सुरक्षा के इंतजाम थे? उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए।
पुलिस पर एफआईआर दर्ज ना करने का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए छह अलग-अलग थानों के चक्कर काट चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं की है।
भारद्वाज ने मांग की कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि वे असली ठेकेदार 'केके स्पन' (KK Spun) को क्यों बचा रहे हैं और अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उन्होंने इस पूरी घटना को प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इससे पहले सौरभ भारद्वाज को रविवार को जनकपुरी में कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई तब की गई जब वह गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत को लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे।
कैसे हुआ हादसा?
रोहिणी के सेक्टर-10 में एक निजी बैंक के कर्मचारी कमल ध्यानी गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात घर लौट रहे थे, तभी वह सीवर पाइपलाइन डालने की परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा खोदे गए 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए। रविवार को, भारद्वाज और उनके साथी बाइक चालक की याद में मोमबत्तियां जलाने के लिए गड्ढे की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें हिरासत में लिया गया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आप नेता विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी ने कहा, "उन्हें मौके से हटा दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।''
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें