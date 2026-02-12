Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsjanakpuri kamal dhyani death case dwarka court status report delhi police djb negligence
जनकपुरी हादसा: 'मौत के गड्ढे' पर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

जनकपुरी हादसा: 'मौत के गड्ढे' पर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

संक्षेप:

जनकपुरी में 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर हुई कमल ध्यानी की मौत के मामले में द्वारका जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को 13 फरवरी तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Feb 12, 2026 07:37 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जनकपुरी में कमल की मौत के मामले में द्वारका जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को 13 फरवरी तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी रिपोर्ट मांगी

पांच फरवरी को 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से कमल ध्यानी की मौत हुई थी। अदालत ने घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की संख्या और कार्यशीलता की जानकारी भी मांगी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट हरजोत सिंह औजला ने जांच अधिकारी और एसएचओ को 13 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी पर हाई कोर्ट ने पूछा सवाल, केंद्र और पुलिस को नोटिस

दो ठेकेदारों को अग्रिम जमानत मिली

अदालत ने दो ठेकेदारों हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता को 18 फरवरी तक अग्रिम जमानत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है, जबकि डीजेबी के तीन अधिकारी निलंबित हैं। इस मामले में सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार को द्वारका अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट हरजोत सिंह औजला ने अदालत ने गिरफ्तारी की तिथि को लेकर उठे विवाद पर छह से आठ फरवरी के बीच थाने का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

ये भी पढ़ें:65 स्टेशन, 21 इंटरचेंज; दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर से 8 लाख लोगों को फायदा

संसद में भी उठा मुद्दा

उधर, राज्यसभा में अशोक मित्तल ने हादसों पर संहिताबद्ध कानून और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग उठाई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में AI समिट का ट्रैफिक प्लान तैयार: 4300 जवान तैनात, 10 जोन में बंटा शहर

सुरक्षा में लापरवाही पर ठेकेदारों से पूछताछ

पुलिस ने ठेकेदारों से तीन घंटे पूछताछ की। जांच में सामने आया कि साइट पर बैरिकेड मौजूद थे, लेकिन लगाए नहीं गए। ठेकेदारों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति पर डाली, जबकि पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। हादसे के बाद गड्ढा ढकने के निर्देश देने के आरोप में एफआईआर में साजिश व साक्ष्य मिटाने की धाराएं जोड़ी गईं। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। उधर, मृतक कमल के परिजनों ने न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;