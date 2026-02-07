Hindustan Hindi News
दिल्ली में बाइक सवार की मौत: सब-कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट, हादसे की सूचना पर कुछ नहीं किया

दिल्ली में बाइक सवार की मौत: सब-कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट, हादसे की सूचना पर कुछ नहीं किया

संक्षेप:

जनकपुरी बाइक सवार मौत मामले में पुलिस ने सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि घटना की रात मजदूरों और ठेकेदार को हादसे की जानकारी मिल गई थी लेकिन उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी और फरार हो गए। 

Feb 07, 2026 05:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली जनकपुरी हादसे में पुलिस ने सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि एक चश्मदीद ने रात में ही हादसे की सूचना गार्ड को दी थी। मोबाइल रिकॉर्ड के अनुसार, राजेश प्रजापति को रात 12.22 बजे घटना की जानकारी मिल गई थी फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। यही नहीं मजदूर भी मौके से भाग गए थे। पुलिस अब अन्य दोषियों की तलाश कर रही है।

सब-कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट

वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, शरद भास्कर दराडे ने जनकपुरी हादसे में एक नए डेवलपमेंट की जानकारी देते हुए कहा कि गड्ढे में गिरकर बाइकर की मौत के मामले में हमने एक सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति से पूछताछ की है। उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। जांच के दौरान टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर हमें रोहिणी के विपिन सिंह नाम के एक चश्मदीद मिले। उन्होंने उस रात की घटना देखी और एक गार्ड को हादसे की जानकारी दी थी।

सब-कॉन्ट्रैक्टर को थी हादसे की जानकारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि विपिन सिंह रोहिणी में एक शादी अटैंड कर के सागरपुर वापस अपने घर जा रहे थे। विपिन सिंह अपने चार पहिया वाहन में सवार थे। उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर रही है। उन्होंने आगे जाकर एक गार्ड को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद गार्ड ने योगेश नाम के एक मजदूर को बताया। योगेश ने नाले में हेडलाइट ऑन वाली एक मोटरसाइकिल देखी। योगेश ने रात 12:22 बजे राजेश प्रजापति को घटना की जानकारी दी।

सूचना के बाद भी कुछ नहीं किया

यह मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से भी कन्फर्म हो गया है। इसके बाद सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति मौके पर पहुंचा था। योगेश और सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति दोनों को ही हादसे की जानकारी हो चुकी थी। यह जानने के बावजूद कि एक मोटरसाइकिल और बाइक सवार वहां गिर गए हैं राजेश प्रजापति ने किसी को हादसे की जानकारी नहीं दी। सुबह जब पुलिस को पीसीआर कॉल मिली तब जाकर हादसे के बारे में पता चला।

सभी जिम्मेदार आरोपी होंगे अरेस्ट

जांच में यह भी पता चला है कि बाद में मजदूर योगेश भी मौके से फरार हो गया। आरोपियों को ढूंढने के लिए टीमें भेजी गई हैं। इस लापरवाही के मामले में जो लोग भी शामिल होंगे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। योगेश इटावा का रहने वाला है। उसको पकड़ने के लिए भी टीमें भेज दी गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर रही है। कुछ फुटेज मिलें हैं। तस्वीरें ब्लर हैं इसकी जांच चल रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

