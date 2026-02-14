जनकपुरी बाइकर मौत केस: हादसे के बाद मजदूर ने लगाए थे बैरिकेड-पर्दे, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से बाइकर की मौत के मामले में आईओ ने बताया कि गिरफ्तार मजदूर योगेश को घटना के बाद सड़क पर बैरिकेड और पर्दे लगाकर घटनास्थल को कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था।

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में बीते दिनों जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत को बेहद अहम बातें बताई हैं। आईओ ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार मजदूर योगेश को घटना के बाद सड़क पर बैरिकेड और पर्दे लगाकर घटनास्थल को कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जनकपुरी हादसा मामले की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि डीजेबी ठेकेदार ने चेतावनी बोर्ड और बैरिकेड लगाने जैसे कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए थे।

जस्टिस मजिस्ट्रेट हरजोत सिंह औजला ने मामले में जांच अधिकारी (आईओ) से वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। रिपोर्ट में कहा गया, ''जांच के तहत सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई और सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करने पर पता चला कि ठेकेदार और उसके मजदूरों द्वारा खुदाई स्थल के आसपास कोई एहतियाती उपाय (सावधानी बोर्ड, बैरिकेड आदि) का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बाइक सवार गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई।''

5 फरवरी की देर हुआ था हादसा दिल्ली के जनकपुरी में 5 फरवरी की देर रात को रोहिणी स्थित एक निजी बैंक के कर्मचारी 25 वर्षीय कमल ध्यानी की दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा खोदे गए 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी।

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि घटनास्थल पर दो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और जांच के दौरान उनके फुटेज की जांच की गई थी। घटना के संबंध में अब तक दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि डीजेबी के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

सब-कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर हो चुके गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने एक सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति और एक मजदूर योगेश को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आईओ ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मजदूर योगेश को घटना के बाद सड़क पर बैरिकेड और पर्दे लगाकर घटनास्थल को कवर करते हुए देखा गया था।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, 6 फरवरी को जनकपुरी थाने को सूचना मिली थी कि एक शख्स आंध्रा स्कूल के पास गड्ढे में गिर गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जोगिंदर सिंह मार्ग पर लाल साईं मार्ग की ओर डीजेबी द्वारा खोदे गए गड्ढे के अंदर एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ अचेत पड़ा पाया।