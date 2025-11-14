जम्मू-कश्मीर के ग्राहक दिल्ली में आसानी से नहीं खरीद पाएंगे पुरानी कार, अब करना होगा यह काम

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के ग्राहक अब दिल्ली में पुरानी कारें आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें कार खरीदने के लिए दिल्ली का एक गवाह (गारंटर) देना होगा। कार के साथ खरीदार की फोटो भी लेकर सुरक्षित रखी जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के ग्राहक अब दिल्ली में पुरानी कारें आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें कार खरीदने के लिए दिल्ली का एक गवाह (गारंटर) देना होगा। कार के साथ खरीदार की फोटो भी लेकर सुरक्षित रखी जाएगी। दिल्ली में हुए धमाके में कई बार बिक चुकी पुरानी कार के इस्तेमाल होने का मामला सामने आने के बाद दिल्ली के ओल्ड कार डीलर्स ने अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठाए हैं।

दिल्ली में तकरीबन 6 हजार से ज्यादा कार डीलर्स हैं, जो पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त करते हैं। दिल्ली-एनसीआर में डीजल कार की आयु महज 10 साल होने की वजह से यहां की पुरानी कारें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ-साथ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में बेची जाती है। इन राज्यों में ऐसी कारें पांच साल और इस्तेमाल की जा सकती हैं।

दिल्ली में लालकिले के पास हुए धमाके में भी ऐसी कार का इस्तेमाल किया गया था, जो फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी। कार डीलर्स का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के ग्राहकों को सीधे कार नहीं बेची जाएगी। अगर उनके पास दिल्ली का कोई गवाह या जानकार है तो उन्हें कार की डिलीवरी दी जाएगी, अन्यथा नहीं।

ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के ग्राहकों को दिल्ली के स्थानीय व्यक्ति की गवाही पर ही कार डिलीवर की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व या आतंकी को वाहन का दुरुपयोग करने का अवसर न मिल सके।

पुरानी कार बेचें तो रखें ध्यान ● कार देने से पहले आरसी ट्रांसफर कराएं

● कार खरीदने वाले का आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र लेकर रख लें

● किसी संदिग्ध व्यक्ति को पुरानी कार न दें

● अगर कार स्क्रैप कराने के लिए कबाड़ी को बेच रहे हैं तो चेसिस और इंजन नंबर के हिस्से की कटिंग अपने पास मंगा लें

● कार अगर किसी डीलर्स को बेच रहे हैं तो स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लें