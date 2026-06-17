नोएडा एयरपोर्ट से जम्मू और नवी मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू, अब इन 5 शहरों तक कर सकेंगे सफर

जेवर के नोएडा एयरपोर्ट से यात्री अब देश के 5 शहरों के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। नवी मुंबई और जम्मू के लिए भी मंगलवार से उड़ानें शुरू हो गई हैं। इंडिगो के अलावा अब अकासा एयर के विमान भी अब नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगे हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगलवार को दो नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो गईं। अकासा एयर ने नवी मुंबई और इंडिगो ने जम्मू के लिए उड़ानें शुरू की। अकासा नोएडा एयरपोर्ट से विमान शुरू करने वाली दूसरी एयरलाइंस है।

अकासा एयर ने नवी मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू की हैं। एयरलाइंस की पहली उड़ान नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 7:25 बजे रवाना हुई और सुबह 9:35 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद नोएडा एयरपोर्ट से अकासा की पहली उड़ान सुबह 10:15 बजे रवाना हुई और दोपहर 12:30 बजे नवी मुंबई पहुंची। एयरलाइंस ने केक काटकर पहली उड़ान की शुरुआत की गई।

अकासा एयर की मुख्य शासन और रणनीतिक अधिग्रहण अधिकारी प्रिया मेहरा ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट से संचालन शुरू करना कंपनी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह नया एयरपोर्ट एनसीआर और आसपास के राज्यों के यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के बड़े अवसर प्रदान करेगा।

लोगों को मिल सकेगा रोजगार यापल के वाइस चेयरमैन क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि अकासा एयर का आगमन यात्रियों और पूरे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे यात्रियों को अधिक उड़ान विकल्प मिलेंगे और उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत में आर्थिक विकास तथा बेहतर संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरम्मत, रखरखाव ओमहाल (एमआरओ) हब की जिम्मेदारी भी अकासा एयर को सौंपी गई है। इसके लिए कंपनी का यापल के साथ समझौता हो चुका है। कंपनी दूसरे चरण के अधिग्रहित कुल 1365 हेक्टेयर जमीन पर एमआरओ बनाएगी, यह एमआरओ हब 40 एकड़ में होगा। इसके बनने के बाद एयरपोर्ट पर ही यात्री विमानों की मरम्मत हो सकेगी। फिलहाल इस सुविधा के लिए भारत की चीन समेत अन्य देशों पर निर्भरता है। इसके बाद आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

नोएडा से पांच शहरों के लिए विमान मिलेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, जम्मू और नवी मुंबई के लिए रोजाना विमान सेवा मिलेगी। दोनों एयरलाइंस अपनी-अपनी समय सारिणी जारी कर चुकी हैं। हालांकि, एक जुलाई से 11 नए शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके बाद नोएडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन 28 विमान उड़ान भरेंगे। खास बात यह होगी कि अब एयरपोर्ट से दिन और रात दोनों ही समय फ्लाइट मिल सकेंगी। एयरपोर्ट कैट-3 जैसे उपकरणों से लैस है। इनकी मदद से रात में भी विमानों को उतारने में मदद मिलती है।