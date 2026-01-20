Hindustan Hindi News
तुम्हारी ये औकात; जामिया के प्रोफेसर ने आदिवासी युवक को खूब मारा, आंख सुजा दी

संक्षेप:

राम फूल मीणा ने बताया कि यह विवाद तब बढ़ा जब फैकल्टी सदस्य (डॉ. रियाजुद्दीन) के खिलाफ लगे आरोपों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया। मीणा का कहना है कि उस पुराने मामले में उन्होंने शिकायत नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया।

Jan 20, 2026 05:56 pm IST
दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की क्लास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्वविद्यालय के एक असोसिएट प्रोफेसर ने अनुसूचित जनजाति (ST) कर्मचारी से न सिर्फ गाली-गलौच की बल्कि उसकी पिटाई कर उसके मुंह भी तोड़ दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रोफेसर ने उस कर्मचारी को जातिसूचक शब्दों के साथ अपमानजनक शब्द भी कहे। इस मामले में दिल्ली पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ एक औपचारिक लिखित शिकायत दी गई है।

'ऑर्गेनाइजर' की ओर से प्रकाशित जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता का नाम राम फूल मीणा है। वे जामिया के 'यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक' में अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) के पद पर तैनात हैं। 17 जनवरी 2026 को एसीपी (सरिता विहार–सुखदेव विहार) को दी गई शिकायत में मीणा ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रियाजुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, डॉ. रियाजुद्दीन ने उनके साथ बार-बार गाली-गलौज की, जातिगत अपमान किया और उनके साथ मारपीट भी की।

ऊपर वीडियो घटना का नहीं है बल्कि एक सामान्य क्लास का है जहां दावा है कि आरोपी प्रोफेसर इसी तरह की क्लासेस लेता है। राम फूल मीणा ने बताया कि यह विवाद तब बढ़ा जब फैकल्टी सदस्य (डॉ. रियाजुद्दीन) के खिलाफ लगे आरोपों से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया। मीणा का कहना है कि उस पुराने मामले में उन्होंने शिकायत नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया। शिकायत के अनुसार, डॉ. रियाजुद्दीन ने मीणा के दफ्तर में घुसकर उनके साथ गाली-गलौज की। जब मीणा ने इसका विरोध किया, तो आरोप है कि प्रोफेसर ने उनके परिवार को लेकर बेहद अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया।

मीणा की पुलिस शिकायत के मुताबिक, 16 जनवरी को स्थिति और बिगड़ गई। आरोप है कि डॉ. रियाजुद्दीन ने मीणा के कार्यस्थल पर उनसे फिर से झगड़ा किया और जातिगत गालियां दीं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर ने मीणा से कहा कि एक "आदिवासी" होने के नाते उनकी हिम्मत कैसे हुई एक "मुस्लिम संस्थान" के अंदर शिकायत करने की। आरोप है कि जब मीणा ने विरोध किया, तो प्रोफेसर ने उन्हें कई घूंसे मारे, जिससे उनके होंठ से खून बहने लगा और बाईं आंख के नीचे सूजन आ गई।

राम फूल मीणा ने बताया कि घटना वाले दिन ही उन्होंने जामिया के 'अंसारी हेल्थ सेंटर' में अपना इलाज कराया। 'ऑर्गेनाइजर' के अनुसार, उन्होंने अपनी पुलिस शिकायत के साथ मेडिकल दस्तावेज भी जोड़े हैं। उसी शाम, उन्होंने अपने प्रिंसिपल के साथ जाकर रजिस्ट्रार को एक लिखित शिकायत सौंपी और तुरंत कार्रवाई की मांग की। मीणा का आरोप है कि प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 16 जनवरी को ही उनका ट्रांसफर (तबादला) कर दिया। उन्होंने इस कदम को बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि यह उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। अपनी पुलिस शिकायत में मीणा ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

'ऑर्गेनाइजर' से बात करते हुए मीणा ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि कैंपस में उन्हें बार-बार "काफिर" कहकर अपमानित किया गया और उनकी धार्मिक पहचान को लेकर उन पर लगातार दबाव बनाया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं।
