जामिया 106 साल का हुआ, लेकिन नहीं मना जश्न, छात्र संघ का विरोध 18वें दिन भी जारी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 106 वें फाउंडेशन डे पर कोई झंडा नहीं फहराया गया। कोई चीफ गेस्ट नहीं आया। कोई भाषण भी नहीं हुआ। छात्र संघ को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन गुरुवार को 18वें दिन में भी जारी रहा।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 106 वें फाउंडेशन डे पर कोई झंडा नहीं फहराया गया। कोई चीफ गेस्ट नहीं आया। कोई भाषण भी नहीं हुआ। इसके बजाय, 100 से ज्यादा छात्र गुलिस्तान-ए-गालिब कंपाउंड और पॉलिटिकल साइंस बिल्डिंग के अंदर ही रहे, क्योंकि छात्र संघ को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर उनका प्रोटेस्ट गुरुवार को 18वें दिन में भी जारी रहा। 22 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट का हवाला देते हुए अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन और 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाला तालीमी मेला कैंसिल कर दिया है।
छात्रों ने जामिया के अंदर मनाया फाउंडेशन डे
कैंपस के बाहर, पुलिस के अनाउंसमेंट बार-बार बज रहे थे। लोगों से इकट्ठा न होने की अपील की जा रही थी। क्योंकि धारा 163 के तहत रोक लगी हुई है। इन सबके बीच अंदर कुछ छात्रों ने अपने हिसाब से फाउंडेशन डे मनाने का प्लान बनाया। झंडा फहराया, भाषण हुआ, राष्ट्रगान गयाा गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल का आह्वान किया गया।
वाइस चांसलर के सामने रखीं मांगे
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक डेलीगेशन प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों से मिला। छात्रों ने मीटिंग को उम्मीद भरा बताया। और कहा कि प्रोफेसरों ने उनकी मांगें सुनीं और उन्हें वाइस-चांसलर के पास ले गए। लॉ की स्टूडेंट हनीना ने कहा, “उन्होंने हमसे सेलिब्रेशन रोकने को कहा। वे हमारी मांगों को लेकर वाइस-चांसलर के पास गए हैं। देखते हैं क्या होता है।”
106 साल का हुआ जामिया
असहयोग आंदोलन के दौरान 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया की शुरूआत हुई थी। यूनिवर्सिटी हर साल अपना फाउंडेशन डे NCC गार्ड ऑफ ऑनर, झंडा फहराने और चीफ गेस्ट के भाषण के साथ मनाती है। बीते साल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चीफ गेस्ट थे। इसके बाद आमतौर पर तालीमी मेला लगता है। यह जामिया की कल्चरल और एजुकेशनल विरासत को दिखाता है। इसमें आमतौर पर यूनिवर्सिटी और आस-पास के इलाकों से हजारों लोग आते हैं।
ऑनलाइन हो रही पढ़ाई
संस्थान की तरफ से कहा गया है कि कैंपस में “एकेडमिक माहौल के लिए हालात सही नहीं हैं।” बुधवार को रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑड-सेमेस्टर की पढ़ाई 24 नवंबर तक ऑनलाइन जारी रहेगी। प्रैक्टिकल, फील्डवर्क, प्रोजेक्ट वाइवा और माइनर प्रोजेक्ट वाइवा 25 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन होंगे। थ्योरी के सेमेस्टर के आखिर के एग्जाम 1 से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन होंगे। इसके बाद 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक विंटर वेकेशन होगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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