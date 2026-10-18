जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल, बढ़ा तनाव; 2006 से नहीं हुए इलेक्शन
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन छात्रों पर निष्कासन और निलंबन की कार्रवाई की है। रविवार को सुरक्षा कारणों से डॉ. जाकिर हुसैन लाइब्रेरी और ओल्ड लाइब्रेरी भी बंद रहीं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे तीन छात्रों के खिलाफ निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई की है। वहीं, कैंपस में सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए रविवार को डॉ. जाकिर हुसैन लाइब्रेरी और ओल्ड लाइब्रेरी बंद रखी गईं। यह पूरा विवाद छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल के बीच बढ़ा है।
एक छात्र निष्कासित, दो निलंबित
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक छात्र को एक साल के लिए निष्कासित किया है, जबकि दो छात्रों को छह महीने के लिए निलंबित किया गया है। कार्रवाई के दौरान तीनों छात्रों के कैंपस में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। ये छात्र 12 अक्टूबर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ को बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे।
शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे सुरक्षा कर्मियों ने गेट नंबर 7 के पास गुलिस्तान-ए-गालिब गार्डन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहां से हटा दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन हटाया। इसके बाद शनिवार शाम को करीब 100 छात्र गेट नंबर 7 से कैंपस में दाखिल हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ टकराव हुआ। बाद में पुलिस को बुलाया गया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया।
गेट नंबर 7 या 18, कहां हो प्रदर्शन?
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह गेट नंबर 18 है। प्रशासन के मुताबिक, गेट नंबर 7 के पास प्रदर्शन होने से आसपास के शैक्षणिक केंद्रों और पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों पर असर पड़ रहा था। विश्वविद्यालय की प्रवक्ता के अनुसार, छात्रों की समस्याएं उठाने के लिए 48 विभागों और 28 केंद्रों में विषय संघों की व्यवस्था है। इनमें चुने गए छात्र प्रतिनिधि प्रशासन के सामने विद्यार्थियों की चिंताएं रखते हैं।
हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्होंने पहले निर्धारित स्थल पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांगों पर बातचीत भी शुरू नहीं की। छात्रों का कहना है कि विभागीय विषय संघ पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की साझा समस्याओं को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
2006 में भंग हुआ था छात्रसंघ
जामिया में आखिरी बार छात्रसंघ चुनाव 2005 में हुए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च 2006 को छात्रसंघ भंग कर दिया था। प्रशासन का कहना रहा है कि कैंपस में हिंसा और व्यवधान की घटनाओं के कारण यह फैसला लिया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने छात्र प्रतिनिधित्व के लिए विभागीय विषय संघों की व्यवस्था को प्राथमिकता दी।
छात्रों की मौजूदा भूख हड़ताल 12 अक्टूबर को शुरू हुई थी। उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित छात्रसंघ बहाल किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखने के लिए एक साझा मंच मिल सके। इस बीच, 18 अक्टूबर को दो लाइब्रेरी बंद किए जाने से कैंपस में जारी विवाद और गहरा गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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