जामिया में प्रदर्शन; कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सहित हिरासत में 10 लोग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भंग छात्रसंघ की बहाली और चुनाव की मांग को लेकर 12 अक्तूबर से आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत 10 लोगों को हिरासत में ले लिया।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में साल 2006 से भंग छात्रसंघ को बहाल करने और चुनाव की समय-सारिणी जारी करने की मांग को लेकर छात्र 12 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सहित 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। विश्वविद्यालय परिसर के पास हुई इस कार्रवाई के बाद छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
छात्रसंघ बहाल करने की मांग
छात्र 12 अक्टूबर से छात्रसंघ चुनाव की समय-सारिणी जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ बहाल किया जाए और चुनाव कराने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी हो। जामिया में आखिरी बार वर्ष 2005 में छात्रसंघ चुनाव हुए थे। वर्ष 2006 में छात्रसंघ भंग कर दिया गया था।
17 अक्टूबर को भी हुआ था हंगामा
प्रदर्शन के दौरान 17 अक्टूबर को गेट नंबर सात के पास स्थित गालिब लॉन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की थी। इसके बाद कई छात्र संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया।
प्रशासन ने बनाई है समिति
छात्रसंघ बहाली की मांग के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए छात्रसंघ के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। हालांकि, प्रदर्शनकारी चुनाव की समय-सारिणी को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग पर कायम हैं।
परिसर में सुरक्षा सख्त
विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर की दीवारों पर 'वीसी गो बैक' जैसे नारे लिखे जाने की निंदा की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नारे लिखने वालों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने यह भी बताया कि संबंधित क्षेत्रों में कुछ सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई और उनके तार काटे या क्षतिग्रस्त किए गए हैं। घटना के बाद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विभागों और केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्रों की जांच की जा रही है।
सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का हिरासत में लेने का आरोप
वहीं पीटीआई-भाषा के मुताबिक, सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आरोप लगाया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने जाते समय दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उन्हें हिरासत में ले लिया। रामपुर से सपा सांसद ने बताया कि छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते समय पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और हिरासत में ले लिया। जामिया के पूर्व छात्र होने के नाते छात्रों के अधिकारों का समर्थन करना उनका कर्तव्य है। नदवी को बाद में रिहा कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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