जामिया में प्रोटेस्ट के बीच ऐक्शन; सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी पर FIR
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जारी प्रदर्शनों के दौरान अनाधिकृत प्रवेश और अशांति भड़काने के आरोप में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति के प्रवेश करने पर कांग्रेस सांसदों इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना इजाजत के दाखिल होने और अशांति भड़काने के आरोप में कांग्रेस सांसदों इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
जामिया प्रशासन की शिकायत पर ऐक्शन
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
क्या हैं आरोप?
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य पर विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और छात्र आंदोलन के दौरान अशांति भड़काने का आरोप लगाया गया है और शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है।
पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हटाया
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ को बहाल करने की मांग पर अड़े छात्रों का प्रदर्शन रविवार शाम को एक बार फिर भड़क गया। शाम करीब 4 बजे के आसपास गेट संख्या 7 के बाहर प्रदर्शन करते आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को वहां से पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा हटाया गया। इन लोगों में आइसा, एनएसयूआई और अन्य वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी छात्र शामिल रहे।
भारी संख्या में फोर्स तैनात
वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय सुरक्षाकर्मी की वर्दी में अंदर घुसने का आरोप लगाते हुए एक युवक को पुलिस को सौंप दिया। विश्वविद्यालय के आसपास और सभी प्रमुख गेटों व आसपास के मार्गों पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। देर रात तक छात्र परिसर के अंदर नारेबाजी व प्रदर्शन करते रहे और बाहर सख्ती के साथ सुरक्षा बल तैनात रहा।
दो हफ्ते से जारी है विरोध प्रदर्शन
गौरतलब है कि साल 2006 से बंद पड़े जामिया छात्रसंघ (जेएमआईएसयू) चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर पिछले करीब दो सप्ताह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें चार छात्र 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। शनिवार को कुलपति मजहर आसिफ और कुलसचिव मो. महताब आलम रिजवी सहित 1,500 से अधिक कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए गेट नंबर-7 तक मार्च किया था।
जांच जारी
प्रशासन का आरोप है कि दो घंटे की बातचीत के बाद भी छात्र नहीं माने और कुछ छात्रों ने सुरक्षा गार्डों व शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की की। वहीं, एसएफआई ने प्रशासन पर छात्राओं को घसीटने, तंबू उखाड़ने और गेट-7 के बाहर पुलिस द्वारा कई छात्रों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया था। फिलहाल परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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