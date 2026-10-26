जामिया में 8 नवंबर तक चलेंगी ऑनलाइन क्लास, मिड टर्म परीक्षाओं को लेकर क्या है अपडेट?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सभी कोर्स की ऑनलाइन कक्षाएं 8 नवंबर 2026 तक जारी रहेंगी। विश्वविद्यालय ने दूसरे मिड टर्म सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर भी फैसला ले लिया है। जानिए क्या है अपडेट।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स की क्लास 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन मोड में चलेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को जारी निर्देश में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही दूसरे मिड टर्म सेमेस्टर की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, 26 अक्टूबर को कुलपति की अध्यक्षता में डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें परिसर की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि दिवाली की छुट्टियों यानी 8 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
मिड टर्म परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी
जामिया में दूसरे मिड टर्म सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। हालांकि, परीक्षाओं की तारीख, टाइम-टेबल और परीक्षा कराने से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के बारे में अभी डिटेल्ड जानकारी जारी नहीं की गई है। नोटिस के अनुसार, संबंधित डीन, विभागाध्यक्ष और निदेशक परीक्षा नियंत्रक के परामर्श से इनकी व्यवस्था तय करेंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति का नियमित रिकॉर्ड रखने को भी कहा गया है।
पीएचडी रिसर्चर भी ऑनलाइन सलाह लेंगे
निर्देशों के अनुसार, पीएचडी रिसर्चर को भी अपने संबंधित सुपरवाइजर से ऑनलाइन माध्यम से परामर्श करना होगा। 8 नवंबर के बाद परिसर की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने या उनमें बदलाव करने के फैसले की समीक्षा की जाएगी।
12 अक्टूबर से चल रहा प्रदर्शन
आपको बताते चलें कि जामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। छात्रों की मांग है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ (JMISU) को बहाल कर चुनाव कराए जाएं। छात्रसंघ के चुनाव 2006 के बाद से नहीं हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे।
छात्रसंघ चुनाव कराने को मिला है आश्वासन
हिन्दुस्तान टाइम्स की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ का संविधान मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने समय-सीमा और अन्य मांगों को लेकर असंतोष जताया। इसी बीच परिसर में तनाव और विरोध जारी रहने के चलते प्रशासन ने पहले सभी कक्षाएं ऑनलाइन करने का फैसला लिया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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