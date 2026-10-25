जामिया में बवाल! छात्रसंघ चुनाव पर पेच कहां फंसा है, आखिर छात्र और प्रशासन क्या चाहते हैं?
जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच टकराव में बदल गया है। विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी गठित की है, लेकिन प्रदर्शनकारी चुनाव की तारीख घोषित होने तक आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। जानिए पूरा मामला।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच टकराव में बदल गया है। 12 अक्टूबर से जारी प्रदर्शन, छात्रों की भूख हड़ताल, सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प और कक्षाएं ऑनलाइन किए जाने के बाद कैंपस का माहौल गरमा गया है। विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी गठित की है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र चुनाव की तारीख घोषित होने तक आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि चुनाव की राह में पेच कहां फंसा है और दोनों पक्षों की मांगें क्या हैं?
2006 से नहीं हुए छात्रसंघ चुनाव
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आखिरी छात्रसंघ चुनाव 2005 में हुए थे। इसके बाद 2006 में छात्रसंघ भंग कर दिया गया। करीब दो दशक से निर्वाचित छात्रसंघ नहीं होने के कारण अब इसकी बहाली की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में ऐसा निर्वाचित मंच होना चाहिए, जो छात्रों की समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने प्रभावी ढंग से रख सके।
13 दिन तक भूख हड़ताल, क्या चाहते हैं छात्र?
12 अक्टूबर को शुरू हुए आंदोलन में कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 25 अक्टूबर तक भूख हड़ताल 13वें दिन में पहुंच गई थी। छात्रों की प्रमुख मांगों में चुनाव की समयसीमा घोषित करना, प्रदर्शन से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेना और मुख्य प्रॉक्टर तथा सुरक्षा सलाहकार को हटाना शामिल है।
प्रशासन ने गठित की कमेटी, नियमों की होगी समीक्षा
छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 अक्टूबर को उच्चस्तरीय कमेटी गठित की। इसके बाद 21 अक्टूबर को छात्रसंघ का संविधान तैयार करने के लिए अलग कमेटी बनाई गई। विश्वविद्यालय के मुताबिक, नई कमेटी 2006 में छात्रसंघ भंग किए जाने की परिस्थितियों, संबंधित अदालतों के आदेशों, लिंगदोह समिति की सिफारिशों और विश्वविद्यालय के लागू नियमों की समीक्षा करेगी।
चुनाव तारीख घोषित नहीं की, क्या चाहता है प्रशासन
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति को 20 दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। प्रशासन का कहना है कि छात्रसंघ का संविधान और चुनाव कराने की व्यवस्था तैयार हुए बिना चुनाव की तारीख घोषित करना उचित नहीं होगा। उच्चस्तरीय कमेटी ने छात्रों से आंदोलन समाप्त कर प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील भी की है।
छात्रसंघ चुनाव पर पेच कहां फंसा है, कौन क्या कह रहा?
यही इस पूरे मामले का सबसे अहम पेच है। छात्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालय पहले चुनाव की तारीख घोषित करे, ताकि उन्हें चुनाव कराने का स्पष्ट आश्वासन और समयसीमा मिल सके। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि पहले संविधान और चुनाव की प्रक्रिया तैयार करना जरूरी है।
इस तरह दोनों पक्षों के बीच मुख्य मतभेद छात्रसंघ बहाली की जरूरत से ज्यादा चुनाव की समयसीमा को लेकर है। प्रशासन ने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन छात्रों को आशंका है कि तारीख तय नहीं होने से चुनाव फिर टल सकते हैं।
उच्चस्तरीय कमेटी ने यह भी कहा है कि छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, प्रदर्शनकारी लिखित रूप में कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों को हटाने की मांग पर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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