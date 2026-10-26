छात्र संघ चुनाव पर मुहर के बाद भी आंदोलन पर जामिया सख्त, जगह खाली करने का नोटिस
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने दो हफ्ते से जारी गतिरोध दूर करने के लिए छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही है। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों ने आंदोलन जारी रखा है। अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए धरना स्थल खाली करने का नोटिस जारी किया है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सोमवार को पिछले 2 हफ्ते से अधिक समय से जारी गतिरोध खत्म करने के लिए छात्र संघ चुनाव के बहाली की बात कही। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ (जेएमआईएसयू) की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग की। चुनाव कराने की बात मानने के बाद भी आंदोलन जारी रखने के फैसले पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए धरना दे रहे छात्रों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने को कहा है।
मांगें मानी फिर भी नहीं खाली किया कैंपस
जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने विश्वविद्यालय और उसके छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए छात्रों की मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस बारे में विश्वविद्यालय आदेश भी जारी कर चुका है। इतना ही नहीं अधिकांश प्रदर्शनकारियों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करते हुए विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। साथ ही धरना स्थल को खाली कर कैंपस से अपने-अपने स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि मांगों पर सहमति बनने के बावजूद अब भी कैंपस को पूरी तरह खाली नहीं किया गया है।
अब भीड़ की मौजूदगी गैर-कानूनी
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहा गया है कि निजी स्वार्थों के लिए मुद्दे को जीवित रखने की कोशिशें हो रही हैं। नॉर्थ कैंपस में धरना और भूख हड़ताल अब भी जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अपील की गई कि आंदोलन खत्म किया जाना चाहिए लेकिन कुछ लोगों ने अड़ियल रवैया अपना रखा है। यह सहमति से तय शर्तों के आधार पर जारी विश्वविद्यालय आदेश की अवहेलना है। प्रशासन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान विभाग और अर्थशास्त्र विभाग वाली 'गुलिस्तान-ए-गालिब' इमारत में भीड़ की मौजूदगी गैर-कानूनी है।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि भीड़ की मौजूदगी के कारण विभागों के सुचारू कामकाज में बाधा आ रही है। ऐसी भी सूचना है कि भीड़ ने इन विभागों के कई ताले तोड़ दिए हैं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं कुछ पूर्व छात्र भी इमारत परिसर या कैंपस के अन्य स्थानों पर मौजूद हैं। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि इस नोटिस के बाद सभी लोग बिना किसी देरी के उक्त इमारत और नॉर्थ कैंपस स्थित गालिब लॉन के धरना स्थल को खाली कर दें और कैंपस छोड़ दें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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