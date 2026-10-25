जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर हंगामा; पुलिस और छात्रों के बीच झड़प
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। गेट नंबर 7 पर पुलिस और छात्रों के बीच झूमा-झटकी हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 2 हफ्ते से प्रदर्शन चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन खत्म करने की अपील के बावजूद छात्रों ने नारेबाजी जारी रखी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रदर्शन स्थल के नजदीक गरमाए माहौल के बीच रविवार शाम को गेट संख्या 7 पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प और झूमाझटकी हो गई। प्रदर्शन करने पहुंची तीन बाहरी लड़कियों और एक लड़के को पुलिस की ओर से हिरासत में लेने की बात कही गई है। हालांकि हिरासत की बात को लेकर पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने इन्कार किया है।
ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन रविवार को और तीखा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसके तहत अचानक सभी क्लासों को ऑनलाइन कर दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि यह कैंपस को खाली कराने और छात्र संघ को बहाल करने की उनकी मांग को दबाने की एक सोची-समझी साजिश है।
पुस्तकालय भी बंद
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण को निर्बाध जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी पाठ्यक्रमों के छात्रों से ऑनलाइन कक्षाएं करने और परिसर में आने से बचने की सलाह दी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि अगले आदेश तक पुस्तकालय भी बंद रहेंगे।
12 अक्टूबर से विरोध-प्रदर्शन
बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में 12 अक्टूबर से विरोध-प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल में शामिल छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे 'गालिब प्रतिमा लॉन' के पास प्रदर्शन स्थल को हटाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। बीते 18 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की एक 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की गई। यह एक हफ्ते से जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के चुनावों की मांग को लेकर छात्रों के साथ मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही थी।
गेट संख्या 7 पर झड़प
इस बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट संख्या 7 पर पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प और झूमाझटकी हो गई। बताया जाता है कि प्रदर्शन करने पहुंचीं तीन बाहरी लड़कियां और एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि हिरासत में लिए जाने को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हिरासत की बात को लेकर पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने भी इनकार किया है। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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