जामिया में तनाव के बीच लगी धारा 163, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा; छात्रों ने रद्द किया मार्च
पुलिस ने देर रात तक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी। पुलिस की विभिन्न टीमों को ओखला हेड से कुलपति आवास तक और यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर तैनात रखा गया।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहे धरने और ओखला हेड से कुलपति आवास तक प्रस्तावित मार्च को देखते हुए मंगलवार को पुलिस ने यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 163 लागू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार खुद मौके पर पहुंचे। हालांकि, मंगलवार दोपहर तीन बजे प्रस्तावित मार्च बाद में रद्द कर दिया गया।
इसके बावजूद पुलिस ने देर रात तक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी। पुलिस की विभिन्न टीमों को ओखला हेड से कुलपति आवास तक और यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर तैनात रखा गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस सतर्क रही।
12 लोग हिरासत में
इस बीच पुलिस ने करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया, यह लोग छोटे-छोटे गुट बनाकर नारेबाजी करते हुए जामिया परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच यूनिवर्सिटी के किसी गेट या परिसर के किसी हिस्से को पुलिस को सौंपने के दावे पर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने सफाई दी। उन्होंने ऐसे दावों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया। वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, जामिया के छात्रों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि परिसर में कोई भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश न करे।
राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया
जामिया के शिक्षकों ने जारी बयान में परिसर में प्रदर्शन में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया। बयान में कहा गया कि परिसर की स्थिति का आकलन करने, ऑनलाइन कक्षाओं की समीक्षा करने और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर चर्चा की गई। प्रशासन के 26 अक्टूबर के आदेश का समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा बयान में विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले को बड़े राजनीतिक टकराव में बदलने की राजनीतिक दलों की कथित कोशिशों पर चिंता जताई गई है।
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अदिति शर्मा
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