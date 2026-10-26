जामिया में फिर बवाल, 150 संदिग्धों की पहचान, एक और FIR की तैयारी
पुलिस ने हंगामा करने वाले करीब 150 संदिग्धों की पहचान की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के आधार पर जल्द ही एक और एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
राजन शर्मा, नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सोमवार को एक बार फिर छात्र-छात्राओं और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी गेट पर हंगामे के दौरान छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस की महिला पिंक यूनिट को भी बुलाया गया। इस बीच पुलिस ने हंगामा करने वाले करीब 150 संदिग्धों की पहचान की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के आधार पर जल्द ही एक और एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
अब तक मिली चार शिकायतें
पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन और उससे जुड़ी अभी तक चार शिकायतें मिल चुकी है। यह शिकायतें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दी गई हैं। इनमें से एक शिकायत पर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस एफआईआर में दो सांसदों और एक विधायक का नाम दर्ज हैं। बाकी शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच में आरोपों की पुष्टि होने और साक्ष्य मिलने पर अन्य मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से जांच
पुलिस हंगामे में शामिल लोगों की पहचान के लिए कई स्तर पर जांच कर रही है। इसके लिए मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो, विश्वविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कैमरों से ली गई तस्वीरों की मदद ली जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ड्रोन कैमरों से मिले फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि घटनाक्रम और उसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
पुलिस सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय के बाहर या परिसर के आसपास हंगामा करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस शिकायतों, वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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