गेट का ताला तोड़ा, दीवार फांदी, संपत्तियों को नुकसान; इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR में क्या-क्या आरोप
23 अक्टूबर को कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर गफ्फार नगर के पास सीढ़ियों की मदद से यूनिवर्सिटी की चारदीवारी फांदकर अंदर जाने का आरोप लगाया गया है। ।
राजन शर्मा, नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर जबरन प्रवेश, गेट का ताला तोड़ने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. एमडी महताब आलम रिजवी की शिकायत पर 25 अक्टूबर को जामिया नगर थाने में दर्ज एफआईआर में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस नेता इमरान मसूद सहित कई राजनीतिक नेताओं के परिसर में प्रवेश करने का जिक्र है।
गेट का ताला तोड़ने और दीवार फांदने का आरोप
एफआईआर के अनुसार, 12 अक्टूबर से चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान 21 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कथित तौर पर विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4ए का ताला तोड़कर परिसर में घुसे। वहीं, 23 अक्टूबर को कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर गफ्फार नगर के पास सीढ़ियों की मदद से यूनिवर्सिटी की चारदीवारी फांदकर अंदर जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी को परिसर की ओर जाते समय हिरासत में लिए जाने का भी जिक्र है।
रजिस्ट्रार ने आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर को कुछ बाहरी लोगों ने राजनीतिक विज्ञान विभाग की इमारत पर कब्जा कर उसे बंद कर दिया, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हुईं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक नेता बिना पूर्व सूचना के परिसर में पहुंचे और ऐसे लोगों को अंदर लाए, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था।
दीवारों पर नारे लिखने और मारपीट का आरोप
शिकायत के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और उन्हें घायल करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दीवारों को विकृत करने से संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।
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अदिति शर्मा
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