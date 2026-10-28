जामिया में रातभर पत्थरबाजी, गेट और दीवारें तोड़ीं; नकाबपोश हथियार लेकर हॉस्टल तक पहुंच गए थे
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 27 अक्टूबर की रात पत्थरबाजी, तोड़फोड़ हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, आधी रात नकाबपोश प्रदर्शनकारी हथियार लेकर हॉस्टल तक पहुंच गए थे।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग, भूख हड़ताल और पुलिसिया कार्रवाई के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि 27 अक्टूबर की रात विश्वविद्यालय परिसर में नकाबपोश प्रदर्शनकारी घुस आए। उन्होंने परिसर में पत्थरबाजी, तोड़फोड़, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा में गंभीर सेंध लगाने की कोशिश की।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधी रात हुई तोड़फोड़ की घटना पर गहरी चिंता जताई है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, परिसर की दीवारों पर हमले की सूचना मिलने के बाद प्रॉक्टोरियल टीम और शिक्षक मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समूहों और कुछ स्थानीय लोगों ने विश्वविद्यालय के गेट और दीवारों को नुकसान पहुंचाया। गेट नंबर 4सी को गिरा दिया गया, पत्थरबाजी की गई और सीसीटीवी कंट्रोल रूम, कैमरों तथा उनके कनेक्शन को नुकसान पहुंचाया गया। नकाब पहने प्रदर्शनकारियों का एक समूह अतिरिक्त समर्थन जुटाने के प्रयास में लड़कों के हॉस्टल तक भी पहुंचा।
जामिया में तोड़फोड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से पोस्ट किए गए विश्वविद्यालय की संपत्ति को हुए नुकसान के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कहा कि इन दृश्यों से वहां के शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य सदस्यों में गहरी नाराजगी और परेशानी है।
विश्वविद्यालय ने जताई चिंता
विश्वविद्यालय ने कहा कि इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि प्रदर्शनकारी छात्र समिति के सदस्यों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। मंगलवार शाम को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने बातचीत की सातवीं कोशिश की थी। इसके कुछ ही समय बाद परिसर में तोड़फोड़ शुरू हो गई।
विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने की कोशिश करने पर महिला शिक्षकों, वार्डन और प्रोवोस्ट को धमकियां दी गईं। उसके मुताबिक, ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है और संवाद व शांतिपूर्ण विरोध की भावना के खिलाफ है।
एक सप्ताह से जारी तोड़फोड़ की घटनाएं
जामिया प्रशासन के अनुसार, मंगलवार रात की घटनाओं से पहले भी एक सप्ताह से विश्वविद्यालय के गेट और चारदीवारी पर चढ़ने, उन्हें नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कई घटनाएं सामने आ रही थीं। हालांकि, 27 अक्टूबर की रात हुई तोड़फोड़ का पैमाना, गति और तीव्रता कहीं अधिक थी।
विश्वविद्यालय ने बताया कि वीडियो, CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिलता है कि बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाने के लिए लोहे की भारी छड़ों, हथौड़ों और अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने 24 अक्टूबर 2026 को जारी सूचना के तहत पढ़ाई ऑनलाइन मोड में संचालित करने का फैसला किया था।
छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर जताई चिंता
विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने रातभर हुई घटनाओं पर गहरी निराशा जताई है। प्रशासन ने कहा कि तोड़फोड़ की घटनाओं से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।
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