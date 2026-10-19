जामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गतिरोध; प्रशासन ने बनाई कमेटी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए समिति गठित की है। प्रशासन ने परिसर का शैक्षणिक माहौल सामान्य बनाए रखने की अपील की है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। छात्र बीते कुछ दिनों से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रशासन ने संवाद के माध्यम से गतिरोध खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। बता दें कि साल 2006 में हुई हिंसक घटनाओं के बाद छात्रसंघ चुनाव बंद किए गए थे।
क्या करेगी कमेटी?
समिति में वरिष्ठ डीन और प्रोफेसर शामिल हैं। यह समिति भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से संवाद करेगी और उनकी मांगों की समीक्षा कर जरूरी कदम उठाएगी। जामिया में पिछले कुछ दिनों से छात्र यहां छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने प्रशासन के ऊपर उनको यहां से जबरदस्ती हटाने का भी आरोप लगाया है।
गतिरोध खत्म करने के लिए बैठक
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 19 अक्तूबर को जारी बयान के अनुसार, इस मुद्दे पर रविवार शाम कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, विभिन्न संकायों के डीन, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामलों के डीन, मुख्य प्रॉक्टर और छात्रावासों के प्रोवोस्ट समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।
सहयोग की अपील
बैठक में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने कहा कि वह आपसी विश्वास और समझ के आधार पर बातचीत के जरिये मामले का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।
2006 से बंद हैं छात्रसंघ चुनाव
छात्रसंघ चुनाव के मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि वर्ष 2006 में हिंसक झड़पों, शिक्षकों पर हमलों और कक्षाओं में व्यवधान की घटनाओं के बाद छात्रसंघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। प्रशासन के मुताबिक, 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी छात्रसंघ चुनाव कराने के संबंध में विश्वविद्यालय को कोई निर्देश दिए बिना मामले का निपटारा किया था।
क्या बोला विश्वविद्यालय प्रशासन?
विश्वविद्यालय ने कहा कि अक्टूबर 2024 में कार्यभार संभालने वाला वर्तमान प्रशासन दो दशक पुराने गतिरोध का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभागों और केंद्रों में विषय-संघ के चुनाव होते हैं, जिनमें छात्र गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव चुनते हैं। प्रशासन ने सभी पक्षों से परिसर में शांति बनाए रखने और शैक्षणिक माहौल सामान्य करने में सहयोग की अपील की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।