तोड़फोड़ के बाद जामिया बना छावनी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस-CAPF की तैनाती, 24 नवंबर तक ऑनलाइ क्लास
जामिया मिल्लिया इस्लामिया पिछले तीन दिनों से छाबनी बना हुआ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जामिया स्कूल और कुलपति कार्यालय तक हर कदम पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 27 अक्टूबर की रात व्यापक तोड़फोड़ और यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को जारी बयान में प्रदर्शनकारी छात्रों और स्थानीय लोगों के समूह पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया।
प्रशासन के अनुसार, गेट नंबर चार को गिरा दिया गया। पत्थरबाजी की गई और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, कैमरों और उनके कनेक्शन को भी नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि नकाबपोश प्रदर्शनकारियों का एक समूह अतिरिक्त समर्थन जुटाने के प्रयास में लड़कों के हॉस्टल तक भी पहुंचा। महिला प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करने वाली महिला शिक्षकों, वार्डन को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है।
वहीं, छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्रों का अनशन बुधवार को भी जारी रहा। प्रशासन और छात्रों के बीच बार-बार की जा रही बातचीत बेनतीजा रही। इसके चलते 29 अक्टूबर को हर साल होने वाला स्थापना समारोह भी स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि घटना से पहले मंगलवार शाम को छात्रों के साथ बातचीत की गई।
यह प्रशासन की ओर से बातचीत की सातवीं कोशिश थी। दक्षिणी पूर्वी जिले के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने इस मामले छात्रों का समर्थन किया है।
हिरासत में लिए गए एनएसयूआई के पदाधिकारी
एनएसयूआई के पदाधिकारी बुधवार दोपहर हिरासत में ले लिए गए। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पिछले 17 दिनों से छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे एनएसयूआई साथियों की आवाज सुनने के बजाय दिल्ली पुलिस ने गेट नंबर-4 से एनएसयूआई के साथी फैजान और जीशान को हिरासत में ले लिया है और दोनों को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने कैंपस में शांति की अपील की है।
पुलिस और सीएपीएफ का सख्त पहरा
उधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया पिछले तीन दिनों से छाबनी बना हुआ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जामिया स्कूल और कुलपति कार्यालय तक हर कदम पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां तैनात फोर्स में दिल्ली पुलिस का करीब 250 से 300 का स्टाफ है और लगभग इतने ही संख्या में बाहरी सुरक्षाबल के जवानों को भी तैनात किया गया है।
सबसे अधिक सुरक्षा गेट नंबर सात और चार पर दिखाई दी। सुरक्षाबलों के साथ दंगा-रोधी गाड़ियों की भी तैनाती की गई है, जबकि परिसर के अंदर सुरक्षा गार्डों के पीछे मिर्जा गालिब की प्रतिमा के पास छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोज के प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, हंगामे और जाम इत्यादि से आम लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने आसपास के कुछ आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की है।
24 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी क्लास
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में परिसर के मौजूदा माहौल को पढ़ाई के अनुकूल नहीं मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाएं 24 नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही विषम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी की ओर से 28 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश में नए शैक्षणिक कार्यक्रम की जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार, स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार शाम संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और निदेशकों की बैठक हुई। मौजूदा परिस्थितियों को देखते यह सहमति बनी है।
एक दिसंबर से ऑनलाइन होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं
विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक कार्यक्रम के अनुसार, विषम सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं 24 नवंबर तक चलेंगी। इसके बाद 25 से 30 नवंबर के बीच प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वाइवा और माइनर प्रोजेक्ट से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। मुख्य विषयों की सिद्धांत परीक्षाएं एक दिसंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से होंगी।
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अदिति शर्मा
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