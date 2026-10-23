जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे, शरजील इमाम के लिए प्यार
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दीवारों पर 'कश्मीर और शरजील इमाम की आजादी' वाले नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। आरएसएस के खिलाफ भी नारे लिखे गए।
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दीवारों पर विवादित और आपत्तिजनक नारों को लिखे जाने की बात सामने आई है। कश्मीर और शरजील इमाम को 'फ्री' करने के नारे लिखे गए हैं तो आरएसएस, एबीवीपी और वीसी के खिलाफ भी नारे लिखे गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इन नारों को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन की प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है और दिल्ली पुलिस को भी शिकायत नहीं मिली है।
जामिया मिल्लिया की दीवारों पर कई जगह फ्री कश्मीर के नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोपी शरजील इमाम को जेल से आजादी देने की मांग की गई है और उसके नाम के साथ दिल बनाकर प्यार जाहिर किया गया है। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम करीब छह साल से जेल में बंद है। इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है और पुलिस उसे साजिशकर्ताओं में से एक बताती है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
सोशल मीडिया पर कई ऐसे तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिनमें इस्लाम को लेकर भी कुछ बातें लिखी गईं हैं। एबवीपी ने इन नारों को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए सख्त ऐक्शन लिए जाने की मांग की है।
छात्र संघ बहाल करने के लिए चल रहा हंगामा
यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब छात्र संघ बहाल करने की मांग को लेकर कैंपस में छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को हटा दिए जाने के बाद शनिवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी परिसर में दाखिल हो गए। 2006 में भंग किए गए छात्र संघ को बहाल करने की मांग को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय के गालिब लॉन में छात्रों ने आम सभा की। इसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। नवगठित संगठन 'यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ जामिया' ने कहा कि कई छात्र संगठनों और छात्रों ने परिसर में जारी भूख हड़ताल और धरने का समर्थन करने के लिए यह बैठक बुलाई थी। इसका उद्देश्य छात्र संघ चुनावों की तारीख घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाना था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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