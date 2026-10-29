जामिया के आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी जीत, यूनियन की ज्यादातर मांगों पर राजी हुआ विश्वविद्यालय प्रशासन
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस में प्रवेश पर लगाई गई रोक को हटा लिया जाएगा।
दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर बीते 18 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों की आखिरकार जीत हुई और विवि प्रशासन उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हो गया है। इस बारे में जारी आदेश में जामिया प्रशासन ने 15 मई, 2027 तक छात्र संघ के संविधान को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 16 जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का वादा भी किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में ऑफलाइन मोड में कक्षाएं शुरू होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
आदेश के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस में प्रवेश पर लगाई गई रोक को भी हटा लिया जाएगा। हालांकि, विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल को खत्म करने का फैसला छात्र आपस में विचार-विमर्श करने के बाद सामूहिक रूप से लेंगे।
छात्रों की मांगे पूरी होते ही विश्व विद्यालय में जश्न शुरू हो गया। यह नया आदेश ऐसे समय में आया है जब छात्र, निर्वाचित छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे थे। बता दें कि 2006 से ही इस विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं।
‘संविधान तैयार होने के बाद होंगे छात्रसंघ चुनाव’
विश्व विद्यालय प्रशासन के फैसले की जानकारी देते हुए रजिस्ट्रार महताब आलम ने कहा, ‘छात्रों की ओर से हमारे पास तीन लिखित मांगें आई थीं। उनकी पहली मांग थी कि 15 मई 2027 तक छात्र संघ का ड्राफ्ट संविधान तैयार कर लिया जाए। साथ ही, संविधान तैयार होने के बाद लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव कराए जाएं।’
उन्होंने बताया, 'हमने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है और 15 मई 2027 तक ड्राफ्ट संविधान तैयार करने पर सहमति जताई है। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट संविधान तैयार करने वाली समिति में केवल प्रोफेसर और कानूनी विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके लिए प्रत्येक फैकल्टी से प्रतिनिधि लिए जाएंगे, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो और उनके विचारों को भी उचित स्थान मिल सके।'
9 नवंबर से ऑफलाइन मोड में शुरू होंगी क्लासेस
रजिस्ट्रार महताब आलम ने आगे बताया 'विश्वविद्यालय में आंदोलन को देखते हुए हमने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की थीं। लेकिन अब जल्द ही ऑफलाइन मोड में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल 8 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियां हैं। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वे 8 नवंबर तक वापस आ जाएं। इसके तुरंत बाद हम ऑफलाइन मोड में कक्षाएं शुरू कर देंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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