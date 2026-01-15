Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsJalandhar Court Order To Delete Atishi Video From Social Media said investigation found the video to be doctored
आतिशी वाला वीडियो डिलीट करने का आदेश, जालंधर की अदालत ने कहा- फर्जी पाया गया

आतिशी वाला वीडियो डिलीट करने का आदेश, जालंधर की अदालत ने कहा- फर्जी पाया गया

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के वीडियो मामले जालंधर की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने पाया है कि जांच में पता चला है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

Jan 15, 2026 03:22 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के वीडियो मामले जालंधर की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने पाया है कि जांच में पता चला है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं।साथ ही, जिन भी अकाउंट्स से यह वीडियो पोस्ट किया गया है, उनसे संबंधित सभी लिंक भी डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं।

विधानसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग का एक क्लिप दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और कई भाजपा विधायकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्ष की नेता आतिशी ने छह जनवरी को सदन में हुई बहस के बाद गुरु तेग बहादुर का अपमान किया था। यह बहस पिछले नवंबर में नौवें सिख गुरु की शहादत की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम पर आधारित थी।

इसके बाद वीडियो के साछ छेड़थाड़ करने का आरोप लगाते हुए कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई थी। विवाद सामने आते ही आतिशी और अन्य नेताओं ने दावा किया कि वीडियो के साथ भाजपा ने छेड़छाड़ की थी।

