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काम की बात: दिल्ली के इन इलाकों में 2 दिन जल संकट; पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित, क्या वजह?

Apr 14, 2026 07:29 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
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Delhi Water Supply: दिल्ली के चंद्रावल जल शोधन संयंत्र में तकनीकी सुधार के कारण बुधवार को 6 घंटे काम बंद रहेगा। इससे मध्य, दक्षिण दिल्ली और एनडीएमसी के कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार को पानी की किल्लत रहेगी। 

दिल्ली के इन इलाकों में 2 दिन जल संकट; पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित, क्या वजह?

दिल्ली के चंद्रावल जल शोधन संयंत्र (फेज-2) में तकनीकी मरम्मत के कारण बुधवार को छह घंटे के लिए काम बंद रहेगा। इस वजह से मध्य दिल्ली-एनडीएमसी क्षेत्रों, दिल्ली छावनी और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार और बृहस्पतिवार को पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। जल बोर्ड ने बताया कि पंप हाउस के हाई टेंशन पैनल और केबल को ठीक करना जरूरी है। प्रभावित इलाकों में सिविल लाइंसए करोल बाग, पटेल नगर और राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जल बोर्ड ने लोगों को पहले से पानी जमा करने की सलाह दी है।

दो दिन पानी की सप्लाई पर असर

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के पंप हाउस में तकनीकी कार्य के कारण चंद्रावल जल शोधन संयंत्र फेज दो बुधवार को छह घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इस वजह से मध्य दिल्ली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के इलाके, दिल्ली छावनी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार व बृहस्पतिवार दो दिन पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

चंद्रावल प्लांट में होगा काम

जल बोर्ड के अनुसार, चंद्रावल जल शोधन संयंत्र फेज दो के पंप हाउस में हाई टेंशन पैनल और हाई टेंशन केबल में कुछ तकनीकी खराबी आई है। जिसे ठीक किया जाना है। इस वजह से संयंत्र को बंद करना पड़ेगा।

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी सप्लाई

जल बोर्ड ने कहा है कि दो दिन सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर ईस्ट, पटेल नगर वेस्ट, इंद्रपुरी और इसके आसपास के इलाकों में पानी आपूर्ति प्रभावित रह सकती है। इसके अलावा एनडीएमसी के भी कई इलाकों में पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

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पानी भरकर रख लें

लिहाजा, लोग अपनी जरूरत के अनुसार पानी भरकर रख लें। वैसे पेयजल किल्लत होने पर लोग जल बोर्ड के केंद्रीय कंट्रोल रूम में 1916 पर कॉल करके पानी का टैंकर मंगा सकते हैं।

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टैंकर के लिए कर सकते हैं संपर्क

इसके अलावा जल बोर्ड ने स्थानीय सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं के नंबर भी जारी किए हैं। जल बोर्ड के सोशल मीडिया हैंडल से सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के नंबर लेकर भी पानी के टैंकर के लिए लोग संपर्क कर सकते हैं। पिछले माह भी चंद्रावल जल शोधन संयंत्र फेज के पंप हाउस में पानी भर जाने से उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से लगातार कई दिनों तक इस संयंत्र से पानी आपूर्ति प्रभावित रही थी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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