कौन है डॉक्टर शाहीन? जिसके जिम्मे था जैश की महिला विंग में भर्ती का काम

संक्षेप: प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला इकाई जमात-उल-मोमिनात की सदस्य डॉ. शाहीन सईद को आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि वह भारत में जैश की महिला विंग बनाने में शामिल थी।

आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन सईद ने खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों का दावा है कि डॉ. शाहीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला इकाई जमात-उल-मोमिनात का हिस्सा है। उसके जिम्मे भारत में आतंकी संगठन की महिला विंग बनाने का काम था।

जांच एजेंसियों का कहना है कि शाहीन पाक में बैठे हैंडलर के संपर्क में थी। डॉ. शाहीन ने महाराष्ट्र के जफर हयात से शादी की थी, मगर 2015 में तलाक हो गया। इसके बाद डॉ. शाहीन ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम शुरू किया। पिता सईद अहमद अंसारी ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि शाहीन ऐसे काम में लिप्त है तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता की शाहीन से एक माह पूर्व बात हुई थी। पिता ने कभी डॉ. मुज्जमिल का नाम भी नहीं सुना था।

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, जैश अब आईएसआई की रणनीति के तहत महिलाओं को भी आतंकी संगठन में शामिल कर रहा है। जैश के सरगना मसूद अजहर के नाम से जारी पत्र के जरिए जमात-उल-मोमिनात की घोषणा की गई थी। इसकी प्रमुख सादिया अजहर को बनाया गया था।

भाई डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में लिया दिल्ली विस्फोट के तार डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी से जुड़ने के बाद उसकी आंच लखनऊ तक भी आ पहुंची है। एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को लखनऊ के मड़ियांव के मुतक्कीपुर में डॉ. परवेज अंसारी और बहन डॉ. शाहीन के कैसरबाग के खन्धारी बाजार स्थित घर में छापा मारा। पूछताछ के बाद टीम ने परवेज को हिरासत में ले लिया। उससे कई घंटे पूछताछ की गई।