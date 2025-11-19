दिल्ली जैसे हमलों के लिए क्यों जैश मांग रहा है 6400 रुपये का चंदा?

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम जिस तरह फिदायीन हमला करके तबाही मचाई गई, पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में इस तरह के और धमाके करने की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि मसूद अजहर का आतंकी संगठन पाकिस्तान में 6400 रुपये का चंदा मांगता है।

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम जिस तरह फिदायीन हमला करके तबाही मचाई गई, पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में इस तरह के और धमाके करने की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि मसूद अजहर का आतंकी संगठन फिदायीन स्क्वॉड बनाने में जुटा हुआ है और इसके लिए चंदा मांगकर पैसा जुटा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि लाल किले धमाके में जांच के दौरान यह पता चला कि जैश के आतंकी पाकिस्तानी ऐप साडापे समेत अन्य डिजिटल माध्यमों से चंदा जुटा रहे हैं। इसके अलावा वे महिलाओं का आतंकी दस्ता भी बनाने में जुटे हुए हैं। मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया की अगुआई में एक विंग का गठन किया है, जिसका नाम जमात उल मोमिनात रका गया है।

लाल किले धमाके की एक आरोपी डॉ. शाहीन सईद जिसका कोड नाम 'मैडम सर्जन' बताया जाता है, वह हमले के लिए धन जुटाने रही थी। वह भी जमात उल मोमिनात की सदस्य बताई जाती है। जांचकर्ताओं को पता चला है कि जैश के आतंकी मुजाहिदों (लड़ाकों) के लिए चंदा मांग रहे हैं। वह कहते हैं कि जो एक मुजाहिद के लिए सर्दियों का सामान देगा वह भी जिहादी कहलाएगा। मारे गए जिहादियों का ध्यान रखने वालों को भी जिहादी कहा जाएगा।