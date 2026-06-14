महाराजा के दिए तोहफे से कैसे जमीन विवाद का केंद्र बना दिल्ली का जयपुर पोलो ग्राउंड? जानिए पूरी कहानी

दिल्ली में 15.2 एकड़ में फैला ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। साल 1930 में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने दिल्ली मे अपनी यह जमीन का यह एक छोटा सा टुकड़ा दिल्ली पोलो क्लब को तोहफे में दे दिया था।

जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने करीब 100 साल पहले दिल्ली की अपनी जमीन का एक हिस्सा दिल्ली पोलो क्लब को तोहफे में दिया था, लेकिन वर्तमान में यह ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड अपने भविष्य को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। मशहूर शासक और पोलो खिलाड़ी के नाम पर बना दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में यह 15.2 एकड़ का मैदान लंबे समय से भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने पोलो मैदानों में से एक माना जाता रहा है। पीढ़ियों से यहां देश के कुछ सबसे बड़े पोलो टूर्नामेंट आयोजित होते रहे हैं और यह उस खेल परंपरा से गहराई से जुड़ा रहा है। इसकी जड़ें भारत के रियासती दौर से जुड़ी हैं।

केंद्र ने अपने कब्जे में लिया जयपुर पोलो ग्राउंड केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय के अधिकारियों ने 20 मई को जारी बेदखली के आदेश के बाद शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। आदेश में जमीन के टुकड़े के लिए 'बड़े जनहित और फायदे' का जिक्र किया गया था, लेकिन इसके प्रस्तावित इस्तेमाल के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया।

बेदखली आदेश पर निचली अदालत से नहीं मिली थी राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जून को जिला अदालत को बेदखली के नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। जिला अदालत ने हालांकि अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी।

1930 में तोहफे में मिली थी जमीन पोलो एसोसिएशन के मुताबिक, यह जमीन पहले दिल्ली के जयपुर एस्टेट का हिस्सा थी और जयपुर के पूर्व राजपरिवार की थी। करीब 1930 में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने यह मैदान दिल्ली पोलो क्लब को तोहफे में दिया था। इसके बाद यह दिल्ली में पोलो खेल के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया।

‘भारत के सबसे पुराने पोलो मैदानों में से एक’ एसोसिएशन की ओर से वकील रिटायर्ड मेजर निर्विकार सिंह ने कहा कि सवाई मान सिंह द्वितीय अपने समय के सबसे बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उनके नेतृत्व में जयपुर पोलो टीम ने 20वीं सदी के शुरुआती व मध्य वर्षों में इस खेल में लंबे समय तक दबदबा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे पुराने पोलो मैदानों में से एक है और लंबे समय से देश में पोलो के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में माना जाता है।

जयपुर पोलो ग्राउंड ने कई अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी दिए निर्विकार सिंह ने कहा कि यहां हर साल दिल्ली के शीतकालीन और वसंतकालीन पोलो सत्र आयोजित किए जाते हैं। दशकों के दौरान जयपुर पोलो ग्राउंड देश में पोलो के सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा मैदानों में से एक बन गया। यहां कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट आयोजित किए गए। सिंह ने कहा कि इस मैदान में एशियाई खेलों से जुड़े मुकाबलों, एसोसिएशन राष्ट्रीय पोलो चैंपियनशिप और इंडियन मास्टर्स ट्रॉफी सहित कई प्रमुख घुड़सवारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य सदस्यता वाला क्लब नहीं बल्कि पोलो खेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक खेल परिसर है। वकील ने कहा कि इस पोलो ग्राउंड ने अर्जुन पुरस्कार विजेताओं सहित कई पीढ़ियों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। जयपुर के अलावा यह देश के उन गिने-चुने मैदानों में से एक है, जो विशेष रूप से पोलो खेल के लिए समर्पित हैं।

1983 भंग हो गया था दिल्ली पोलो क्लब भंग जयपुर पोलो ग्राउंड का इतिहास जमीन से जुड़े एक लंबे कानूनी विवाद से भी जुड़ा रहा है। एसोसिएशन के अनुसार, 1951 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने इस संपत्ति के लिए 20 साल की लीज पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद भी यहां पोलो गतिविधियां जारी रहीं। एसोसिएशन के मुताबिक, 1971 में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद इसे समय-समय पर उन्हीं शर्तों पर बढ़ाया जाता रहा और यह व्यवस्था 1982 के अंत तक जारी रही। इसके बाद 1983 में एक बड़ा बदलाव आया, जब दिल्ली पोलो क्लब भंग हो गया। इसके बाद पोलो खेल की राष्ट्रीय संचालन संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त एसोसिएशन ने इस मैदान का प्रबंधन और कब्जा अपने हाथ में ले लिया।

एसोसिएशन का कहना है कि 1983 और 1984 में जारी सरकारी पत्रों में इस मैदान के प्रबंधन के एसोसिएशन को ट्रांसफर का जिक्र किया गया था और लीज व्यवस्था भी उसके पक्ष में आगे बढ़ाई गई थी। एसोसिएशन के अनुसार, 1991 के एक सरकारी पत्र में जयपुर पोलो ग्राउंड को एक ऐतिहासिक मैदान बताया गया था, जहां नई दिल्ली की स्थापना के समय से ही पोलो खेला जाता रहा है। उस पत्र में लीज को रिन्यू करने की सिफारिश की गई थी। पत्र में कहा गया था कि दिल्ली रेस क्लब से जुड़ी गतिविधियों को कहीं और शिफ्ट करने की योजनाओं में समय लग सकता है और इस विषय पर बाद में विचार किया जा सकता है।