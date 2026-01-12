Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsjagdeep dhankhar admitted in aiims after fell unconscious twice on 10 january
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक हफ्ते में 2 बार हुए बेहोश, AIIMS में एडमिट

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक हफ्ते में 2 बार हुए बेहोश, AIIMS में एडमिट

संक्षेप:

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों की मानें तो वह एक हफ्ते में दो बार बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने उनको भर्ती होने की सलाह दी थी।

Jan 12, 2026 06:04 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक हफ्ते दो बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 जनवरी को उन्हें वॉशरूम में बेहोशी के दौरे पड़े थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जांच और एमआरआई के लिए भर्ती होने की सलाह दी। धनखड़ पहले भी कच्छ, उत्तराखंड और केरल में सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान बेहोश हो चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दो बार हुए बेहोश

अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी को जब जगदीप धनखड़ टॉयलेट गए तो उन्हें दो बार बेहोशी के दौरे पड़े। जगदीप धनखड़ को 10 जनवरी को 2 बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 74 वर्षीय धनखड़ की एमआरआई जांच होगी।

स्वास्थ्य वजहों के चलते छोड़ा था पद

एक अधिकारी ने कहा कि वह 12 जनवरी को जांच के लिए एम्स गए थे जब डॉक्टरों ने उनको जांचों के लिए भर्ती की सलाह दी। धनखड़ पहले भी कई मौकों पर बेहोश हो चुके हैं। वह कच्छ के रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में उपराष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान बेहोश हो चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य वजहों का हवाला देते हुए पिछले साल 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में जमा देने वाली ठंड, 0.6°C आया तापमान; कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में 750 एकड़ अरावली पहाड़ी वन में होगी तब्दील, पहले चरण में कितने गांव
ये भी पढ़ें:दिल्ली में चली शीतलहर, 2 दिन ऑरेंज अलर्ट; पालम में टूटा 13 साल का रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री मोदी का जताया था आभार

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य और चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद सदस्यों से मिले स्नेह की सराहना करते हुए इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताया था। पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ को लगभग दो लाख रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। उन्हें कई अन्य सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।