पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक हफ्ते में 2 बार हुए बेहोश, AIIMS में एडमिट
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों की मानें तो वह एक हफ्ते में दो बार बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने उनको भर्ती होने की सलाह दी थी।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक हफ्ते दो बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 जनवरी को उन्हें वॉशरूम में बेहोशी के दौरे पड़े थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जांच और एमआरआई के लिए भर्ती होने की सलाह दी। धनखड़ पहले भी कच्छ, उत्तराखंड और केरल में सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान बेहोश हो चुके हैं।
दो बार हुए बेहोश
अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी को जब जगदीप धनखड़ टॉयलेट गए तो उन्हें दो बार बेहोशी के दौरे पड़े। जगदीप धनखड़ को 10 जनवरी को 2 बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 74 वर्षीय धनखड़ की एमआरआई जांच होगी।
स्वास्थ्य वजहों के चलते छोड़ा था पद
एक अधिकारी ने कहा कि वह 12 जनवरी को जांच के लिए एम्स गए थे जब डॉक्टरों ने उनको जांचों के लिए भर्ती की सलाह दी। धनखड़ पहले भी कई मौकों पर बेहोश हो चुके हैं। वह कच्छ के रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में उपराष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान बेहोश हो चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य वजहों का हवाला देते हुए पिछले साल 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी का जताया था आभार
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य और चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद सदस्यों से मिले स्नेह की सराहना करते हुए इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताया था। पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ को लगभग दो लाख रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। उन्हें कई अन्य सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं।