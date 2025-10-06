पूर्वी दिल्ली का जग प्रवेश चंद्र अस्पताल बना वाहन चोरी का अड्डा, 3 महीने में 90 गाड़ियां गायब

पूर्वी दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले सरकारी अस्पतालों में से एक जग प्रवेश चंद्र अस्पताल अब वाहन चोरों का अड्डा बन गया है। पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि जुलाई से सितंबर के बीच अस्पताल से कम से कम 90 वाहन चोरी हो चुके हैं।

पूर्वी दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले सरकारी अस्पतालों में से एक जग प्रवेश चंद्र अस्पताल (जेपीसी) का पार्किंग एरिया अब वाहन चोरों का अड्डा बन गया है। पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि जुलाई से सितंबर के बीच अस्पताल से कम से कम 90 वाहन चोरी हो चुके हैं। औसत के हिसाब से देखें तो हर दिन 1 गाड़ी यहां से चोरी हो रही है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 4 एंट्री गेट, 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरों के बावजूद अस्पताल परिसर वाहन चोरों का अड्डा बन गया है। डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज अब अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनकी शिफ्ट या इलाज खत्म होने से पहले ही उनके वाहन गायब हो सकते हैं।

एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, "हम अस्पताल से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की जांच नहीं कर सकते। हम सिर्फ गेट पर तैनात रहते हैं।" यह किसी एक इंसान का काम नहीं है। उनके पास कटर और इग्निशन टूल्स हैं। यह एक संगठित गिरोह जैसा लगता है।"

अधिकतर टू-व्हीलर्स जैसे- स्कूटर, बाइक और कुछ साइकिलों की चोरी ने अस्पताल में सभी को परेशान करके रख दिया है। पीड़ितों में डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी और मरीजों के अटेंडेंट शामिल हैं, जिनके जरूरी दस्तावेज भी वाहनों के साथ चले गए।

एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि कैसे कुछ महीने पहले ही खरीदा गया उनका पहला स्कूटर अगस्त में ओपीडी गेट के पास से गायब हो गया था। उन्होंने कहा, "जब मैं अपनी ड्यूटी के बाद लौटा, तो वह गायब था। गार्डों ने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। यह हैरान करने वाली बात है कि अस्पताल के अंदर ऐसा हो सकता है।"

गाजियाबाद में रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने जुलाई में अपने घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने कहा कि मैंने रात में अपनी बाइक अंदर खड़ी की थी। सुबह तक वह गायब हो गई थी। पिछली सीट पर एक डिब्बे में मेरे सारे ऑरिजनल और मेडिकल डॉक्यूमेंट रखे थे।

सीलमपुर के किडनी रोगी मोहम्मद शादाब ने बताया कि पिछले महीने उनकी भी बाइक गायब हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं सरकारी अस्पताल गया था, जहां मैंने अपनी बाइक खो दी। शिकायत करने पर पुलिस आई मेरी शिकायत ली और चली गई।

कर्मचारियों में डर अस्पताल में वाहन चोरी की घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि कई डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियां लाना ही बंद कर दिया है। एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों से मैंने अपनी बाइक से अस्पताल जाना बंद कर दिया है। मैं मेट्रो लेता हूं और स्टेशन से पैदल आता हूं। लेकिन यह ठीक नहीं है, खासकर रात में इमरजेंसी कॉल के लिए। हमें अपने ही अस्पताल के अंदर गाड़ी पार्क करने में डर क्यों लगना चाहिए?

शास्त्री पार्क थाना के अधिकारियों ने अस्पताल से वाहन चोरी के संबंध में कई शिकायतें और नियंत्रण कक्ष से कॉल आने की पुष्टि की। एक अधिकारी ने कहा, "हम जांच कर रहे हैं। हालांकि, डीसीपी (उत्तर-पूर्व) आशीष मिश्रा ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “पिछले दो महीनों में हमें गेट के पास लगे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लोगों से कम से कम 90 औपचारिक अनुरोध मिले हैं। ज्यादातर लोग संदिग्धों की पहचान करना चाहते हैं या यह पता लगाना चाहते हैं कि उनकी बाइक कहां से चुराई गई। हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट की लिखित अनुमति के बाद ही फुटेज शेयर करते हैं।”

बार-बार होने वाली घटनाओं के बावजूद, अभी तक कोई तय पार्किंग प्रबंधन प्रणाली या अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती शुरू नहीं की गई है। कई गार्ड 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और मानते हैं कि अस्पताल में हर दिन आने वाले वाहनों की संख्या के हिसाब से उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।