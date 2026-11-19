जैकी श्रॉफ भी उतरे यमुना की सफाई में, CM रेखा गुप्ता ने कहा- सामूहिक भागीदारी जरूरी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ यमुना सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वच्छता संकल्प' के तहत सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। सीएम ने राष्ट्रीय राजधानी को साफ रखने और यमुना को बचाने के लिए लोगों से सामूहिक भागीदारी की अपील की।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ बृहस्पतिवार को उत्तर दिल्ली में मुनक नहर छठ घाट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वच्छता संकल्प' के तहत सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को साफ रखने और यमुना को बचाने के लिए लोगों से सामूहिक भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अभिनेता जैकी श्रॉफ, अभिनेत्री ईशा गुप्ता और गायक बिस्मिल भी यमुना सफाई अभियान से जुड़े। उन्होंने लोगों से कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ-सुथरा पर्यावरण छोड़ने का आग्रह किया।
इस अभियान के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल मुनक नहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध पूरे शहर और यमुना से है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के बाद सार्वजनिक स्थानों और कार्यक्रमों वाली जगहों की साफ-सफाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ मुनक नहर की बात नहीं है। इसका संबंध पूरी दिल्ली और हमारी 'मां यमुना' से है। यह शहर को साफ और हरा-भरा बनाने के बारे में है। चूंकि दिल्ली हमारी है, इसलिए यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने आगे कहा कि लोग भले ही अपनी आस्था से जुड़े त्योहारों को धूमधाम से मनाएं और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करें, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद शहर और उन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम अपनी आस्था से जुड़े त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि आयोजन खत्म होने के बाद हम शहर और उन जगहों की सफाई करें, जहां ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
जनभागीदारी के महत्व पर जोर
जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सफाई के प्रयासों में अपना योगदान देती रहेगी, लेकिन लोगों के जुड़ने से इस अभियान को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन जनभागीदारी से इन प्रयासों को काफी गति और मजबूती मिलती है। इससे शहर को साफ रखने में मदद मिलती है। उन्होंने इस अभियान में स्कूली बच्चों और मशहूर हस्तियों की भागीदारी का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मौजूदगी सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कई स्कूली बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और कई मशहूर हस्तियां भी यहां मौजूद हैं। ये सभी यही संदेश दे रहे हैं कि एक साथ मिलकर और एकजुट होकर काम करने से हम अपने शहर और देश को हरा-भरा और स्वच्छ बना सकते हैं।
सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा
इस अभियान में शामिल हुए अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर किसी को कदम उठाने की जरूरत है, सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने लोगों से बच्चों के लिए एक बेहतर पर्यावरण बनाने की दिशा में योगदान देने की अपील की। जैकी श्रॉफ ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह अच्छा है और यह सबके लिए है। अगर और भी लोग आगे आकर कुछ करें तो यह बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ बातें करना काफी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनके लिए एक अच्छी विरासत छोड़ें- हरियाली, प्यार और अपनापन। यह सुनिश्चित करें कि उन्हें साफ हवा और साफ पानी मिले, और उनके मन में जहर (नकारात्मकता) कम से कम हो।
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से पहले सोचें
अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भी नागरिकों, खासकर बच्चों और युवाओं से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से पहले सोचें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। ईशा गुप्ता ने कहा कि मैं चाहूंगी कि हर कोई कचरा फेंकने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें। हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारी पृथ्वी, हमारा देश और हमारा भविष्य है। कचरा उठाते समय भी हमें इसी जागरुकता को ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री की जन-भागीदारी की अपील से सहमति जताते हुए कि उन्होंने कहा कि देश को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है।
आखिरकार, यह हमारी दिल्ली है
गायक बिस्मिल ने इस पहल में दिल्ली सरकार, भामला फाउंडेशन और मॉडर्न स्कूल की भागीदारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने में नागरिकों की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री, भामला फाउंडेशन और मॉडर्न स्कूल इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करें और अपनी दिल्ली को साफ रखें। आखिरकार, यह हमारी दिल्ली है। इस साल, दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के एक सूखे हिस्से के किनारे 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट बनाया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भामला फाउंडेशन और मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा किया गया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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