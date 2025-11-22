दिल्ली चिड़ियाघर के बाड़े से फुर्र हो गए कई सियार, फेंसिंग में गैप का फायदा उठाकर भाग निकलने का शक
दिल्ली में शनिवार सुबह हुई एक हैरान करने वाली घटना में यहां पर स्थित नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क के कुछ सियार अपने बाड़े से भाग गए, जिसके बाद अधिकारियों ने जानवरों के बाड़े के पीछे जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस बारे में जानकारी लेने के लिए जब जू एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को कॉल और मैसेज करते हुए संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल व मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। शनिवार सुबह हुई घोर लापरवाही की इस घटना ने एक बार फिर ज़ू की तैयारियों और जानवरों के मैनेजमेंट को जांच के दायरे में ला दिया है।
इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सियार बाड़े के पीछे की तरफ से बाहर निकल गए, जो चिड़ियाघर की बाहरी सीमा बनाने वाले घने जंगल में खुलता है। आगे उन्होंने कहा कि हालांकि इससे यहां आने वाले उन पर्यटकों के लिए किसी तरह के कोई खतरे की बात नहीं है, जिन्हें इस स्थिति के बारे में पता नहीं है।
उन्होंने कहा कि शक है कि सियार बाड़े के पीछे फेंसिंग में बने एक गैप का फायदा उठाकर भाग निकले। उन्हें ढूंढने और सुरक्षित करने के लिए ज़ू की टीमों को पूरे जंगली इलाके में तैनात किया गया है। सियार का बाड़ा ऊंची तार की जाली से घिरा हुआ है और इसमें बिल, छायादार जगहें और एक शेल्टर स्ट्रक्चर शामिल है। अधिकारी ने कहा कि जिस हिस्से में दरार आई थी, उसकी अब जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जानवर कैसे अंदर घुसे।
