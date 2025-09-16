ito barrage delhi government flood control आईटीओ बैराज अब दिल्ली सरकार के पास, बाढ़ कंट्रोल करने में मिलेगी मदद, Ncr Hindi News - Hindustan
आईटीओ बैराज अब दिल्ली सरकार के पास, बाढ़ कंट्रोल करने में मिलेगी मदद

दिल्ली सरकार अब यमुना पर बने ITO बैराज की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पिछले साल आई बाढ़ के बाद लिया गया, जब बैराज के कुछ गेट जाम हो गए थे, जिससे बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई थी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:04 AM
दिल्ली में यमुना पर बने आईटीओ बैराज की जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार संभालेगी। हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार की मांग पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिल्ली के बीचोंबीच यमुना पर बने इस बैराज की जिम्मेदारी अभी तक हरियाणा सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास है। वर्ष 2023 में आई बाढ़ के बाद से ही दिल्ली सरकार ने इसे अपने अधिकार में लाने की मांग शुरू की थी। मौजूदा सरकार ने बीते जुलाई में इसे लेकर हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी।

फिलहाल यमुना सरकार करती है देखरेख

दरअसल यमुना नदी पर बने इस बैराज को फिलहाल हरियाणा सरकार देखती है। जुलाई 2023 में जब दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच गया था, तब कई दिनों तक इसके कुछ गेट बंद रहने की वजह से बाढ़ के हालात बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद से ही बैराज के संचालन और रखरखाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

बैराज पर 13 से ज्यादा गेट

आईटीओ बैराज पर 13 से अधिक गेट हैं जिससे यमुना के पानी को नियंत्रित किया जाता है लेकिन बैराज के रखरखाव ठीक से नहीं होने के कारण कुछ गेट जाम हो गए थे। उस वर्ष दिल्ली में बाढ़ के कारणों में आईटीओ बैराज के जाम को गेट को भी बताया गया था।

दिल्ली सरकार का तर्क है कि राजधानी में बाढ़ प्रबंधन और यमुना की धारा को नियंत्रित करने के लिहाज से आईटीओ बैराज की सीधी जिम्मेदारी उसके पास होनी चाहिए। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यदि बैराज का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास आ जाता है तो स्थानीय स्तर पर आपात स्थिति से निपटने में तेजी आएगी। आईटीओ बैराज की जिम्मेदारी मिलती है तो दिल्ली के पास यह पहला बैराज होगा जिससे वह यमुना के बहाव को नियंत्रित कर पाएगी। फिलहाल आईटीओ बैराज के सभी गेट खुले हुए हैं।