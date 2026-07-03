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फरीदाबाद पुलिस थाने से हथियार चुराने वाला ITI छात्र तो हत्यारा निकला, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ली थी कजिन की जान

Sourabh Jain पीटीआई, फरीदाबाद, हरियाणा
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विशाल ने बताया कि जब उनका भाई गायब हुआ था, उस समय मोनू सेक्टर-8 पुलिस स्टेशन में अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहा था और अपने जान-पहचान वाले कर्मचारियों के जरिए मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था।

फरीदाबाद पुलिस थाने से हथियार चुराने वाला ITI छात्र तो हत्यारा निकला, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ली थी कजिन की जान

बीते दिनों फरीदाबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने का मामला सामने आया था, और इस मामले को लेकर पुलिस ने एक ITI छात्र को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हुई पूछताछ के दौरान आरोपी एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपने एक कजिन की हत्या की बात कबूल कर ली। यह युवक पिछले सालभर से लापता था। वारदात की वजह को लेकर आरोपी ने कहा कि उसे शक था कि उसका कजिन उसकी गर्लफ्रेंड पर गलत नजर रखता है, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी मोनू ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड सरिता के साथ मिलकर अपने 19 साल के कजिन शिवम की हत्या की थी और उसकी लाश को गुरुग्राम नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि पिछले सालभर से शिवम के परिवार वाले अपने बेटे की तलाश कर रहे थे, हालांकि अब जाकर उनका इंतजार खत्म हो गया और उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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मोनू ने बताया क्यों ली थी कजिन की जान

हत्या की वजह पूछने पर मोनू ने बताया कि उसे शक था कि शिवम उसकी गर्लफ्रेंड सरिता के प्रति गलत भावना रखता है, इसी शक के आधार पर दोनों ने मिलकर शिवम की हत्या की साजिश रची। इसके बाद सरिता ने शिवम को उस वक्त अपने घर बुलाया जब घर पर कोई नहीं था, और उसे नींद की गोलियां मिली हुई चाय पिलाई।

जान लेने के बाद यूं लगाया था लाश को ठिकाने

पीड़ित के बेहोश होने के बाद, दोनों ने तकिए से उसका दम घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि उसी रात उन्होंने बाइक पर लाश को ले जाकर गुरुग्राम नहर में फेंक दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवम 9 जुलाई, 2025 को लापता हुआ था, जिसके बाद उसके परिवार ने सेक्टर-58 पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

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पुलिस ने शिवम की चप्पल व अन्य सबूत बरामद किए

हथियार चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान मोनू के कबूलनामे के बाद, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शिवम की चप्पल समेत अहम सबूत बरामद कर लिए हैं।

उधर मृतक शिवम के बड़े भाई विशाल ने बताया कि उनके परिवार को शुरू से ही मोनू पर शक था और उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताया भी था। लेकिन पुलिस ने ना तो हमारी बात को ना तो गंभीरता से लिया और ना ही इस मामले की जांच ढंग से की, जिसके चलते शिवम का कुछ पता नहीं चल सका।

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मृतक के परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप

मृतक के परिवार का आरोप है कि अगर शुरू में ही शक के आधार पर निष्पक्ष जांच की गई होती, तो मर्डर का मामला बहुत पहले सुलझ जाता और उन्हें अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में एक साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। उधर सेक्टर-58 के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कहा कि मर्डर के सिलसिले में मोनू की गर्लफ्रेंड सरिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वे मामले की जांच कर रहे हैं।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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