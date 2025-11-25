ITC 'गोल्ड फ्लेक' को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, नकली ब्रांड की बिक्री पर लगी रोक

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने ITC के सिगरेट ब्रांड 'गोल्ड फ्लेक' को बड़ी राहत देते हुए 'गोल्ड फाइटर' और 'गोल्ड फ्लेम' नाम से सिगरेट बेच रही कंपनियों पर स्थायी रोक लगा दी, क्योंकि कोर्ट ने माना कि उन्होंने पैकिंग, रंग और ट्रेडमार्क की नकल की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ITC की मशहूर सिगरेट ब्रांड ‘गोल्ड फ्लेक’ को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने ‘गोल्ड फाइटर’ और ‘गोल्ड फ्लेम’ नाम से सिगरेट बेच रही कंपनियों पर स्थायी रोक लगा दी। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सिगरेट इंडस्ट्री में 'गोल्ड' शब्द का मतलब सिर्फ गोल्ड फ्लेक से है। यह शब्द अब सामान्य नहीं रहा, बल्कि ITC का ट्रेडमार्क बन चुका है। कंपनी ने यह ट्रेडमार्क साल 1910 से अपने पास रखा है।

पैकिंग, रंग, फॉन्ट – सब कॉपी किया ITC ने कोर्ट में साबित किया कि पेलिकन टोबैको कंपनी ने उसकी गोल्ड फ्लेक की पैकिंग, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट और लोगो लगभग हुबहू कॉपी किया है। सिर्फ नाम में ‘फ्लेक’ की जगह ‘फ्लेम’ और ‘फाइटर’ लिख दिया। कोर्ट ने माना कि ये बदलाव मामूली हैं और ग्राहकों को धोखा देने के लिए किए गए हैं।

लूज सिगरेट का खेल पकड़ा गया ITC ने तर्क दिया कि ज्यादातर सिगरेट लूज बिकती है। एक सिगरेट पर छोटा-सा ब्रांड नाम होता है। दुकानदार आसानी से नकली सिगरेट को 'गोल्ड वाला' कहकर असली की जगह बेच सकता है। कोर्ट ने इसे गंभीर धोखाधड़ी माना।