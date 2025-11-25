Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsitc gold flake delhi high court trademark win permanent ban fake cigarettes
ITC 'गोल्ड फ्लेक' को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, नकली ब्रांड की बिक्री पर लगी रोक

ITC 'गोल्ड फ्लेक' को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, नकली ब्रांड की बिक्री पर लगी रोक

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने ITC के सिगरेट ब्रांड 'गोल्ड फ्लेक' को बड़ी राहत देते हुए 'गोल्ड फाइटर' और 'गोल्ड फ्लेम' नाम से सिगरेट बेच रही कंपनियों पर स्थायी रोक लगा दी, क्योंकि कोर्ट ने माना कि उन्होंने पैकिंग, रंग और ट्रेडमार्क की नकल की है।

Tue, 25 Nov 2025 01:19 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ITC की मशहूर सिगरेट ब्रांड ‘गोल्ड फ्लेक’ को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने ‘गोल्ड फाइटर’ और ‘गोल्ड फ्लेम’ नाम से सिगरेट बेच रही कंपनियों पर स्थायी रोक लगा दी। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सिगरेट इंडस्ट्री में 'गोल्ड' शब्द का मतलब सिर्फ गोल्ड फ्लेक से है। यह शब्द अब सामान्य नहीं रहा, बल्कि ITC का ट्रेडमार्क बन चुका है। कंपनी ने यह ट्रेडमार्क साल 1910 से अपने पास रखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पैकिंग, रंग, फॉन्ट – सब कॉपी किया

ITC ने कोर्ट में साबित किया कि पेलिकन टोबैको कंपनी ने उसकी गोल्ड फ्लेक की पैकिंग, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट और लोगो लगभग हुबहू कॉपी किया है। सिर्फ नाम में ‘फ्लेक’ की जगह ‘फ्लेम’ और ‘फाइटर’ लिख दिया। कोर्ट ने माना कि ये बदलाव मामूली हैं और ग्राहकों को धोखा देने के लिए किए गए हैं।

लूज सिगरेट का खेल पकड़ा गया

ITC ने तर्क दिया कि ज्यादातर सिगरेट लूज बिकती है। एक सिगरेट पर छोटा-सा ब्रांड नाम होता है। दुकानदार आसानी से नकली सिगरेट को 'गोल्ड वाला' कहकर असली की जगह बेच सकता है। कोर्ट ने इसे गंभीर धोखाधड़ी माना।

देर से केस करने का बहाना खारिज

आरोपी कंपनियों ने कहा कि ITC को 2017 से ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता था, फिर भी 7 साल बाद केस किया। कोर्ट ने यह दलील ठुकरा दी और कहा कि ट्रेडमार्क उल्लंघन में देरी माफ नहीं की जा सकती। मार्च 2024 में कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। अब सोमवार को स्थायी रोक लगा दी है। पेलिकन टोबैको और उसकी साथी कंपनियां अब ‘गोल्ड फाइटर’ और ‘गोल्ड फ्लेम’ नाम से सिगरेट नहीं बेच सकेंगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।