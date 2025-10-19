Hindustan Hindi News
दिवाली पर आना था दिल्ली, लेकिन इटली में ही फंस गए 256 यात्री; जानिए क्या वजह

संक्षेप: तकनीकी खराबी के कारण मिलान से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI138 रद्द हो गई, जिससे 256 यात्री और क्रू मेंबर्स वहीं फंसे रह गए और कई यात्रियों का दीवाली के लिए भारत लौटने का प्लान टूट गया।

Sun, 19 Oct 2025 11:45 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इटली के मिलान से दिल्ली की उड़ान के इंतजार में बैठे सैकड़ों यात्रियों के लिए दीवाली का जश्न शुरू होने से पहले ही मायूसी छा गई। शुक्रवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI138, जो 256 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर्स को भारत लाने वाली थी, अचानक रद्द कर दी गई। वजह थी तकनीकी खराबी। इसके लिए एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी भी मांगी।

तकनीकी गड़बड़ी ने बिगाड़ा दीवाली का प्लान

एयर इंडिया के मुताबिक, फ्लाइट में एक तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके चलते विमान उड़ान नहीं भर सका। खराबी ठीक करने में समय लगने वाला था। इसके चलते दिवाली की खुशियों के लिए भारत लौटने की उम्मीद लगाए बैठे यात्रियों का सपना अधूरा रह गया। 20 अक्टूबर को दिवाली की रौनक शुरू होने से पहले ही कई परिवार अपने अपनों से मिलने की आस खो बैठे।

एयर इंडिया का बयान

एयर इंडिया ने इस रद्दीकरण के लिए सुरक्षा को सबसे बड़ी वजह बताया। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली की फ्लाइट AI138 को तकनीकी कारणों से रद्द करना पड़ा। हमने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।"

फंसे यात्रियों के लिए क्या किया गया?

एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था तो की, लेकिन ये होटल हवाई अड्डे से काफी दूर थे। एयरलाइन ने शनिवार को अपने बयान में कहा, "सभी यात्रियों को होटल में ठहराया गया है, लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण ये होटल हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर हैं।"

खास बात ये कि एक यात्री, जिनका शेंगेन वीजा 20 अक्टूबर को खत्म हो रहा था, उनकी मदद के लिए एयर इंडिया ने तुरंत कदम उठाया। उन्हें 19 अक्टूबर को दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट से दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वीजा की वैधता खत्म होने से पहले वे देश छोड़ सकें।