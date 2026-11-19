इस काम में 40 लाख घंटे या 5 लाख दिन लग जाएंगे, केंद्र सरकार के निर्देश पर MCD ने बताया
दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार को बताया है कि दिल्ली की सभी इमारतों का सेफ्टी ऑडिट करने में 40 लाख घंटे या 5 लाख दिन लग जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए एमसीडी को दिल्ली की सभी आवासीय इमारतों का सेफ्टी ऑडिट करने को कहा है।
हाल ही में हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम से राजधानी की सभी आवासीय इमारतों की सेफ्टी ऑडिट करने को कहा है। इसमें अग्नि सुरक्षा और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच शामिल है। नगर निगम ने केंद्र सरकार को बताया है कि इस काम को पूरा करने के लिए 40 लाख 'मैन-आवर्स' (काम के घंटे) की जरूरत होगी। अगर कोई एक आदमी हर दिन आठ घंटे इमारतों की जांच करे तो इस काम को पूरा करने में 2000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा केंद्र को सौंपे गए अनुमानों के अनुसार, केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण के काम में ही 500 लोगों को तैनात करने पर चार साल से कुछ अधिक समय लग जाएगा।
इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, सर्वे के बाद राजधानी की इमारतों का गहन वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। इसमें प्रति इमारत कई लाख रुपये का खर्च आ सकता है। ये अनुमान बताते हैं कि पूरे शहर के स्तर पर ऐसा असेसमेंट करने के लिए कितने संसाधनों, मैनपावर और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होगी।
एमसीडी को सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश
अक्टूबर में दिल्ली में कई इमारतों के ढहने और उनमें लोगों की जान जाने की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वह राजधानी की सभी इमारतों में फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऑडिट के लिए एक रोडमैप तैयार करे। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस काम के लिए कितना समय और कितने संसाधनों की जरूरत होगी, इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी गई है।
दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतें
एक अधिकारी ने बताया कि हमने जानकारी दी है कि दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतें हैं। अगर एक व्यक्ति एक घर का आकलन करने में एक घंटा भी लगाता है तो कुल 40 लाख घंटे लगेंगे, जो कि 5 लाख कार्य-दिवसों के बराबर होगा। अगर इस सर्वे के लिए 500 कर्मचारियों को लगाया जाए तो इसमें लगभग 1000 दिन लगेंगे। अगर ज्यादा लोगों को काम पर लगाया जाता है तो दिनों की संख्या उसी अनुपात में कम हो जाएगी।
… तो 2033 साल लग जाएंगे
40 लाख इमारतों, 40 लाख काम के घंटे, 5 लाख कार्य-दिवसों और 500 कर्मचारियों के साथ लगभग 1000 दिनों के ये आंकड़े नगर निगम द्वारा केंद्र को सौंपे गए अनुमानों का हिस्सा हैं। इसमें लगने वाले समय का अनुमान एचटी की अपनी गणना है, जो एक दिन में आठ घंटे के काम और साल में लगभग 250 कार्य-दिवसों (साप्ताहिक छुट्टियों और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) पर आधारित है। इस आधार पर यदि कोई एक व्यक्ति पूरे समय इस काम में लगा रहे तो सभी इमारतों का सर्वे करने में उसे लगभग 2033 साल लग जाएंगे।
अगर 500 लोग इस काम में लगाए जाएं तो नगर निगम के अनुमान के अनुसार 1000 कार्य दिवसों में यह काम पूरा होगा। यानी इसमें चार साल से कुछ अधिक समय लगेगा। इसमें यह मानकर चला गया है कि सभी 500 कर्मचारी अपना पूरा कार्य दिवस इमारतों के सर्वे में ही बिताएंगे और उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
केंद्र सरकार को तय करना होगा कि…
इस प्रस्तावित शुरुआती सर्वे में एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें इमारत की उम्र, उसका कवर्ड एरिया, ढांचे में दिखने वाली कमियां, और फायर एनओसी या बिल्डिंग प्लान न होने जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि क्या ऐसा सर्वे कराया जाना चाहिए और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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